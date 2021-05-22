Иван Вильяр
№25
Вратарь
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Команда
Сельта
Гражданство
Испания
Дата рождения
9 июля 1997 (23) года
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.05.2021 22 мая 2021 сб 19:00
Сельта
2 : 3
Бетис
22.05.2021 22 мая 2021 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Сельта
2
Бетис
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
16.05.2021 16 мая 2021 вс 19:30
Барселона
1 : 2
Сельта
16.05.2021 16 мая 2021 вс 19:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Барселона
1
Сельта
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 37 тур
12.05.2021 12 мая 2021 ср 21:00
Сельта
1 : 0
Хетафе
12.05.2021 12 мая 2021 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Сельта
1
Хетафе
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 36 тур
09.05.2021 09 мая 2021 вс 19:30
Вильярреал
2 : 4
Сельта
09.05.2021 09 мая 2021 вс 19:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Вильярреал
2
Сельта
4
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 35 тур
30.04.2021 30 апр. 2021 пт 22:00
Сельта
2 : 0
Леванте
30.04.2021 30 апр. 2021 пт 22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Сельта
2
Леванте
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 34 тур
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 19:30
Сельта
2 : 1
Осасуна
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 19:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Сельта
2
Осасуна
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 32 тур
22.04.2021 22 апр. 2021 чт 22:00
Реал Сосьедад
2 : 1
Сельта
22.04.2021 22 апр. 2021 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Реал Сосьедад
2
Сельта
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 31 тур
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 19:30
Кадис
0 : 0
Сельта
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 19:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Кадис
0
Сельта
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 33 тур
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 22:00
Сельта
3 : 4
Севилья
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Сельта
3
Севилья
4
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 30 тур
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 15:00
Алавес
1 : 3
Сельта
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Алавес
1
Сельта
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 29 тур
20.03.2021 20 марта 2021 сб 18:15
Сельта
1 : 3
Реал
20.03.2021 20 марта 2021 сб 18:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Сельта
1
Реал
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 28 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 16:00
Сельта
0 : 0
Атлетик
14.03.2021 14 марта 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Сельта
0
Атлетик
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
07.03.2021 07 марта 2021 вс 16:00
Уэска
3 : 4
Сельта
07.03.2021 07 марта 2021 вс 16:00
минуты: 45' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Уэска
3
Сельта
4
минуты: 45' - 90' / Испания. Примера, 26 тур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 16:00
Сельта
1 : 1
Вальядолид
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 16:00
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Сельта
1
Вальядолид
1
был в запасе
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 20:30
Валенсия
2 : 0
Сельта
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 20:30
минуты: 66' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Валенсия
2
Сельта
0
минуты: 66' - 90' / Испания. Примера, 24 тур
12.02.2021 12 февр. 2021 пт 23:00
Сельта
3 : 1
Эльче
12.02.2021 12 февр. 2021 пт 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Сельта
3
Эльче
1
был в запасе
08.02.2021 08 февр. 2021 пн 23:00
Атлетико
2 : 2
Сельта
08.02.2021 08 февр. 2021 пн 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Атлетико
2
Сельта
2
был в запасе
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 20:30
Гранада
0 : 0
Сельта
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Гранада
0
Сельта
0
был в запасе
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 20:30
Сельта
1 : 1
Эйбар
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Сельта
1
Эйбар
1
был в запасе
20.01.2021 20 янв. 2021 ср 23:00
Бетис
2 : 1
Сельта
20.01.2021 20 янв. 2021 ср 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Бетис
2
Сельта
1
был в запасе