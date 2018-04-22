Эммануэль Латте Лат
№99
Полузащитник
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Команда
Аталанта
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
1 янв. 1999 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.04.2018 22 апр. 2018 вс 16:00
Аталанта
2 : 1
Торино
22.04.2018 22 апр. 2018 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Аталанта
2
Торино
1
был в запасе
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 19:00
Беневенто
0 : 3
Аталанта
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Беневенто
0
Аталанта
3
был в запасе