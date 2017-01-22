Стефано Мацциини
№22
Вратарь
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Команда
Понтедера
Гражданство
Италия
Дата рождения
6 дек. 1998 (22) года
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.01.2017 22 янв. 2017 вс 20:00
Аталанта
1 : 0
Сампдория
22.01.2017 22 янв. 2017 вс 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Аталанта
1
Сампдория
0
был в запасе
15.01.2017 15 янв. 2017 вс 17:00
Лацио
2 : 1
Аталанта
15.01.2017 15 янв. 2017 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Лацио
2
Аталанта
1
был в запасе
20.12.2016 20 дек. 2016 вт 22:45
Аталанта
2 : 1
Эмполи
20.12.2016 20 дек. 2016 вт 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Аталанта
2
Эмполи
1
был в запасе
17.12.2016 17 дек. 2016 сб 20:00
Милан
0 : 0
Аталанта
17.12.2016 17 дек. 2016 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Милан
0
Аталанта
0
был в запасе
11.12.2016 11 дек. 2016 вс 17:00
Аталанта
1 : 3
Удинезе
11.12.2016 11 дек. 2016 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Аталанта
1
Удинезе
3
был в запасе
03.12.2016 03 дек. 2016 сб 22:45
Ювентус
3 : 1
Аталанта
03.12.2016 03 дек. 2016 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Ювентус
3
Аталанта
1
был в запасе
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 21:45
Сампдория
2 : 1
Аталанта
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Сампдория
2
Аталанта
1
был в запасе
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 21:45
Аталанта
3 : 4
Лацио
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Аталанта
3
Лацио
4
был в запасе