Марко Акатулло
№80
Нападающий
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Команда
Пескара
Гражданство
Италия
Дата рождения
3 янв. 1998 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 21:45
Пескара
2 : 2
Наполи
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Пескара
2
Наполи
2
был в запасе