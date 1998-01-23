Фердинандо Дель Соле
№98
Полузащитник
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Команда
Пескара
Гражданство
Италия
Дата рождения
17 янв. 1998 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.02.2018 04 февр. 2018 вс 17:00
Ювентус
7 : 0
Сассуоло
04.02.2018 04 февр. 2018 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Ювентус
7
Сассуоло
0
был в запасе