Поль Лирола
№29
Защитник
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Команда
Марсель
Гражданство
Испания
Дата рождения
13 авг. 1997 (23) года
Рост
175
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 22:00
Метц
1 : 0
Марсель
71'
71'
71'
23.05.2021 23 мая 2021 вс 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 38 тур
Метц
1
Марсель
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 38 тур
16.05.2021 16 мая 2021 вс 22:00
Марсель
3 : 2
Анжер
16.05.2021 16 мая 2021 вс 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Марсель
3
Анжер
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 37 тур
09.05.2021 09 мая 2021 вс 14:00
Сент-Этьен
1 : 0
Марсель
09.05.2021 09 мая 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Сент-Этьен
1
Марсель
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
30.04.2021 30 апр. 2021 пт 22:00
Марсель
1 : 1
Страсбур
81'
81'
81'
30.04.2021 30 апр. 2021 пт 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Марсель
1
Страсбур
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 35 тур
23.04.2021 23 апр. 2021 пт 22:00
Реймс
1 : 3
Марсель
23.04.2021 23 апр. 2021 пт 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Реймс
1
Марсель
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 34 тур
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 18:00
Марсель
3 : 2
Лорьян
56', 90'
56', 90'
56', 90'
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 18:00
56', 90'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Марсель
3
Лорьян
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 33 тур
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 22:00
Монпелье
3 : 3
Марсель
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Монпелье
3
Марсель
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 32 тур
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 22:00
Марсель
2 : 0
Дижон
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Марсель
2
Дижон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
20.03.2021 20 марта 2021 сб 19:00
Ницца
3 : 0
Марсель
20.03.2021 20 марта 2021 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Ницца
3
Марсель
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 30 тур
13.03.2021 13 марта 2021 сб 19:00
Марсель
3 : 1
Брест
13.03.2021 13 марта 2021 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Марсель
3
Брест
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
10.03.2021 10 марта 2021 ср 21:00
Марсель
1 : 0
Ренн
10.03.2021 10 марта 2021 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Марсель
1
Ренн
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
03.03.2021 03 марта 2021 ср 23:00
Лилль
2 : 0
Марсель
03.03.2021 03 марта 2021 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Лилль
2
Марсель
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 23:00
Марсель
1 : 1
Лион
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Марсель
1
Лион
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 19:00
Нант
1 : 1
Марсель
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Нант
1
Марсель
1
был в запасе
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 23:00
Бордо
0 : 0
Марсель
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Бордо
0
Марсель
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 23:00
Марсель
0 : 2
ПСЖ
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 23:00
минуты: 57' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Марсель
0
ПСЖ
2
минуты: 57' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:00
Ланс
2 : 2
Марсель
60'
60'
60'
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:00
минуты: 1' - 81'
Франция. Лига 1, 23 тур
Ланс
2
Марсель
2
минуты: 1' - 81' / Франция. Лига 1, 23 тур
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 23:00
Монако
3 : 1
Марсель
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Монако
3
Марсель
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 19:00
Марсель
1 : 2
Ним
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Марсель
1
Ним
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур