Симоне Ло Фасо
№32
Полузащитник
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Команда
Лечче
Гражданство
Италия
Дата рождения
18 февр. 1998 (23) года
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 17:00
Брешиа
3 : 0
Лечче
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Брешиа
3
Лечче
0
был в запасе
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 14:30
Лечче
2 : 2
Дженоа
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Лечче
2
Дженоа
2
был в запасе
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 22:45
Фиорентина
0 : 1
Лечче
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Фиорентина
0
Лечче
1
был в запасе
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 17:00
Лацио
4 : 2
Лечче
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
4
Лечче
2
был в запасе
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 16:00
Лечче
1 : 1
Ювентус
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Лечче
1
Ювентус
1
был в запасе
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 21:45
Милан
2 : 2
Лечче
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Милан
2
Лечче
2
был в запасе
06.10.2019 06 окт. 2019 вс 16:00
Аталанта
3 : 1
Лечче
06.10.2019 06 окт. 2019 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Аталанта
3
Лечче
1
был в запасе
29.09.2019 29 сент. 2019 вс 16:00
Лечче
0 : 1
Рома
29.09.2019 29 сент. 2019 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Лечче
0
Рома
1
был в запасе
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 22:00
СПАЛ
1 : 3
Лечче
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 22:00
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
СПАЛ
1
Лечче
3
был в запасе
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 16:00
Лечче
1 : 4
Наполи
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Лечче
1
Наполи
4
был в запасе