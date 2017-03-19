Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Игорь Акинфеев
Лионель Месси
Луис Суарес
Ибраима Конате
Эдинсон Кавани
Роберт Левандовски
Квинси Промес
Неймар Да Силва
Карим Бензема
Александр Головин
Испания
Россия
Франция
Нидерланды
Дания
Португалия
Польша
Словакия
Германия
Италия
Англия
Интер
Ювентус
Вильярреал
Манчестер Сити
Спартак
Крылья Советов
Челси
Зенит
Ахмат
Лилль
Локомотив
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Зинедин Зидан
Лига чемпионов
Интер
РПЛ
Евро-2020
Лига Европы
Испания
Россия
Криштиану Роналду
Ювентус
Игорь Акинфеев
Вильярреал
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Карлос Эмбало
№11
Нападающий
Подписаться
Команда
Палермо
Гражданство
Гвинея-Биссау
Дата рождения
25 нояб. 1994 (26) лет
Рост
180
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2016/2017
19.03.2017
19 марта 2017
вс
20:00
Удинезе
4 : 1
Палермо
19.03.2017
19 марта 2017
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Удинезе
4
Палермо
1
был в запасе
12.03.2017
12 марта 2017
вс
22:45
Палермо
0 : 3
Рома
12.03.2017
12 марта 2017
вс
22:45
минуты: 1' - 45'
Италия. Серия А, 28 тур
Палермо
0
Рома
3
минуты: 1' - 45' / Италия. Серия А, 28 тур
05.03.2017
05 марта 2017
вс
17:00
Торино
3 : 1
Палермо
05.03.2017
05 марта 2017
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Торино
3
Палермо
1
был в запасе
26.02.2017
26 февр. 2017
вс
14:30
Палермо
1 : 1
Сампдория
26.02.2017
26 февр. 2017
вс
14:30
минуты: 83' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Палермо
1
Сампдория
1
минуты: 83' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
17.02.2017
17 февр. 2017
пт
22:45
Ювентус
4 : 1
Палермо
17.02.2017
17 февр. 2017
пт
22:45
минуты: 71' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Ювентус
4
Палермо
1
минуты: 71' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
12.02.2017
12 февр. 2017
вс
17:00
Палермо
1 : 3
Аталанта
12.02.2017
12 февр. 2017
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Палермо
1
Аталанта
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
05.02.2017
05 февр. 2017
вс
20:00
Палермо
1 : 0
Кротоне
05.02.2017
05 февр. 2017
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Палермо
1
Кротоне
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
22:45
Наполи
1 : 1
Палермо
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Наполи
1
Палермо
1
был в запасе
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
17:00
Палермо
0 : 1
Интер
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Палермо
0
Интер
1
был в запасе
15.01.2017
15 янв. 2017
вс
17:00
Сассуоло
4 : 1
Палермо
15.01.2017
15 янв. 2017
вс
17:00
минуты: 1' - 61'
Италия. Серия А, 20 тур
Сассуоло
4
Палермо
1
минуты: 1' - 61' / Италия. Серия А, 20 тур
07.01.2017
07 янв. 2017
сб
20:00
Эмполи
1 : 0
Палермо
07.01.2017
07 янв. 2017
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Эмполи
1
Палермо
0
был в запасе
22.12.2016
22 дек. 2016
чт
22:45
Палермо
1 : 1
Пескара
22.12.2016
22 дек. 2016
чт
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Палермо
1
Пескара
1
был в запасе
11.12.2016
11 дек. 2016
вс
17:00
Палермо
0 : 2
Кьево
11.12.2016
11 дек. 2016
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Палермо
0
Кьево
2
был в запасе
04.12.2016
04 дек. 2016
вс
22:45
Фиорентина
2 : 1
Палермо
04.12.2016
04 дек. 2016
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Фиорентина
2
Палермо
1
был в запасе
06.11.2016
06 нояб. 2016
вс
17:00
Палермо
1 : 2
Милан
06.11.2016
06 нояб. 2016
вс
17:00
минуты: 1' - 57'
Италия. Серия А, 12 тур
Палермо
1
Милан
2
минуты: 1' - 57' / Италия. Серия А, 12 тур
27.10.2016
27 окт. 2016
чт
21:45
Палермо
1 : 3
Удинезе
27.10.2016
27 окт. 2016
чт
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Палермо
1
Удинезе
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
23.10.2016
23 окт. 2016
вс
21:45
Рома
4 : 1
Палермо
23.10.2016
23 окт. 2016
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4
Палермо
1
был в запасе
17.10.2016
17 окт. 2016
пн
21:45
Палермо
1 : 4
Торино
17.10.2016
17 окт. 2016
пн
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Палермо
1
Торино
4
был в запасе
18.09.2016
18 сент. 2016
вс
16:00
Кротоне
1 : 1
Палермо
18.09.2016
18 сент. 2016
вс
16:00
минуты: 45' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Кротоне
1
Палермо
1
минуты: 45' - 90' / Италия. Серия А, 4 тур
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
21:45
Палермо
0 : 3
Наполи
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
21:45
минуты: 1' - 45'
Италия. Серия А, 3 тур
Палермо
0
Наполи
3
минуты: 1' - 45' / Италия. Серия А, 3 тур
Показать все игры