Павел Калошин
№3
Защитник
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Команда
Ахмат
Гражданство
Россия
Дата рождения
13 марта 1998 (23) года
Рост
192
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.05.2019 26 мая 2019 вс 14:00
Анжи
0 : 2
Урал
26.05.2019 26 мая 2019 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Анжи
0
Урал
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 30 тур
20.05.2019 20 мая 2019 пн 19:00
Рубин
0 : 0
Анжи
85'
85'
85'
20.05.2019 20 мая 2019 пн 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Рубин
0
Анжи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
10.05.2019 10 мая 2019 пт 16:30
Анжи
0 : 1
Арсенал
60'
60'
60'
10.05.2019 10 мая 2019 пт 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Анжи
0
Арсенал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
03.05.2019 03 мая 2019 пт 14:00
Енисей
3 : 1
Анжи
03.05.2019 03 мая 2019 пт 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Енисей
3
Анжи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
27.04.2019 27 апр. 2019 сб 16:30
Анжи
1 : 1
Ростов
27.04.2019 27 апр. 2019 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Анжи
1
Ростов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 26 тур
24.04.2019 24 апр. 2019 ср 19:30
ЦСКА
2 : 0
Анжи
24.04.2019 24 апр. 2019 ср 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
ЦСКА
2
Анжи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
19.04.2019 19 апр. 2019 пт 19:30
Анжи
0 : 1
Ахмат
19.04.2019 19 апр. 2019 пт 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Анжи
0
Ахмат
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
14.04.2019 14 апр. 2019 вс 16:30
Зенит
5 : 0
Анжи
14.04.2019 14 апр. 2019 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Зенит
5
Анжи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
06.04.2019 06 апр. 2019 сб 14:00
Анжи
1 : 1
Динамо
06.04.2019 06 апр. 2019 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Анжи
1
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
31.03.2019 31 марта 2019 вс 19:00
Краснодар
5 : 0
Анжи
31.03.2019 31 марта 2019 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Краснодар
5
Анжи
0
был в запасе
15.03.2019 15 марта 2019 пт 19:30
Анжи
0 : 2
Крылья Советов
15.03.2019 15 марта 2019 пт 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Анжи
0
Крылья Советов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
10.03.2019 10 марта 2019 вс 21:00
Анжи
0 : 2
Локомотив
10.03.2019 10 марта 2019 вс 21:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Анжи
0
Локомотив
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
01.03.2019 01 марта 2019 пт 16:30
Оренбург
0 : 1
Анжи
01.03.2019 01 марта 2019 пт 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Оренбург
0
Анжи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
09.11.2018 09 нояб. 2018 пт 19:30
Арсенал
2 : 0
Анжи
09.11.2018 09 нояб. 2018 пт 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Арсенал
2
Анжи
0
был в запасе
05.11.2018 05 нояб. 2018 пн 19:00
Анжи
2 : 1
Енисей
05.11.2018 05 нояб. 2018 пн 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Анжи
2
Енисей
1
был в запасе
07.10.2018 07 окт. 2018 вс 14:00
Ахмат
0 : 0
Анжи
07.10.2018 07 окт. 2018 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Ахмат
0
Анжи
0
был в запасе
30.09.2018 30 сент. 2018 вс 14:00
Анжи
2 : 1
Зенит
30.09.2018 30 сент. 2018 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Анжи
2
Зенит
1
был в запасе
01.09.2018 01 сент. 2018 сб 14:00
Крылья Советов
1 : 0
Анжи
01.09.2018 01 сент. 2018 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Крылья Советов
1
Анжи
0
был в запасе
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 19:00
Локомотив
2 : 1
Анжи
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Локомотив
2
Анжи
1
был в запасе
17.08.2018 17 авг. 2018 пт 19:30
Анжи
1 : 3
Оренбург
17.08.2018 17 авг. 2018 пт 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Анжи
1
Оренбург
3
был в запасе