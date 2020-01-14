Федерико Мельчорри
№11
Нападающий
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Команда
Перуджа
Гражданство
Италия
Дата рождения
6 янв. 1987 (34) года
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.01.2020 14 янв. 2020 вт 17:00
Наполи
2 : 0
Перуджа
14.01.2020 14 янв. 2020 вт 17:00
был в запасе
Италия. Кубок, 1/8 финала
Наполи
2
Перуджа
0
был в запасе