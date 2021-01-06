Марко Паяч
№29
Полузащитник
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Команда
Брешиа
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
11 мая 1993 (28) лет
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 14:30
Кальяри
1 : 2
Беневенто
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Кальяри
1
Беневенто
2
был в запасе
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:00
Кальяри
1 : 1
Удинезе
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
1
Удинезе
1
был в запасе