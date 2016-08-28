Пьетро Де Джорджо
№10
Нападающий
Подписаться
Команда
Кротоне
Гражданство
Италия
Дата рождения
16 февр. 1983 (38) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 21:45
Кротоне
1 : 3
Дженоа
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Кротоне
1
Дженоа
3
был в запасе