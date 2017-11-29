Аньелло Сальцано
№20
Полузащитник
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Команда
Кротоне
Гражданство
Италия
Дата рождения
20 июля 1991 (29) лет
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
29.11.2017 29 нояб. 2017 ср 17:00
Сассуоло
2 : 1
Бари
29.11.2017 29 нояб. 2017 ср 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2
Бари
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Кубок, 1/16 финала
12.08.2017 12 авг. 2017 сб 22:00
Бари
2 : 1
Кремонезе
29'
29'
29'
12.08.2017 12 авг. 2017 сб 22:00
29'
минуты: 1' - 90'
Италия. Кубок, 1/32 финала
Бари
2
Кремонезе
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Кубок, 1/32 финала