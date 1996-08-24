Рэнсфорд Селаси
№28
Полузащитник
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Команда
Новара
Гражданство
Гана
Дата рождения
19 авг. 1996 (24) года
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
29.11.2016 29 нояб. 2016 вт 20:00
Кьево
3 : 0
Новара
29.11.2016 29 нояб. 2016 вт 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Кубок, 1/16 финала
Кьево
3
Новара
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Кубок, 1/16 финала