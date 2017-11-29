Давиде Виттурини
№26
Защитник
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Команда
Пескара
Гражданство
Италия
Дата рождения
21 февр. 1997 (24) года
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
29.11.2017 29 нояб. 2017 ср 23:00
Торино
2 : 0
Карпи
29.11.2017 29 нояб. 2017 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Кубок, 1/16 финала
Торино
2
Карпи
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Кубок, 1/16 финала