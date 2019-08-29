Дарио Жупарич
№13
Защитник
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Команда
Пескара
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
3 мая 1992 (29) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
29.08.2019 29 авг. 2019 чт 21:00
Риека
1 : 1
Гент
29.08.2019 29 авг. 2019 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Риека
1
Гент
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
22.08.2019 22 авг. 2019 чт 21:30
Гент
2 : 1
Риека
22.08.2019 22 авг. 2019 чт 21:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Гент
2
Риека
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 21:45
Абердин
0 : 2
Риека
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Абердин
0
Риека
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд