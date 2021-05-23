Джанлука Лападула
№10
Нападающий
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Команда
Беневенто
Гражданство
Италия
Дата рождения
7 февр. 1990 (31) год
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 21:45
Торино
1 : 1
Беневенто
23.05.2021 23 мая 2021 вс 21:45
минуты: 57' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Торино
1
Беневенто
1
минуты: 57' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
16.05.2021 16 мая 2021 вс 16:00
Беневенто
1 : 1
Кротоне
13'
13'
13'
16.05.2021 16 мая 2021 вс 16:00
13'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1
Кротоне
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
12.05.2021 12 мая 2021 ср 21:45
Аталанта
2 : 0
Беневенто
12.05.2021 12 мая 2021 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Аталанта
2
Беневенто
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
09.05.2021 09 мая 2021 вс 16:00
Беневенто
1 : 3
Кальяри
16'
16'
16'
09.05.2021 09 мая 2021 вс 16:00
16'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Беневенто
1
Кальяри
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
01.05.2021 01 мая 2021 сб 21:45
Милан
2 : 0
Беневенто
01.05.2021 01 мая 2021 сб 21:45
минуты: 1' - 76'
Италия. Серия А, 34 тур
Милан
2
Беневенто
0
минуты: 1' - 76' / Италия. Серия А, 34 тур
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 13:30
Беневенто
2 : 4
Удинезе
83'
83'
83'
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 13:30
83'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Беневенто
2
Удинезе
4
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 21:45
Дженоа
2 : 2
Беневенто
15'
15'
15'
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 21:45
15'
минуты: 1' - 87'
Италия. Серия А, 32 тур
Дженоа
2
Беневенто
2
минуты: 1' - 87' / Италия. Серия А, 32 тур
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 16:00
Лацио
5 : 3
Беневенто
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 16:00
минуты: 57' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Лацио
5
Беневенто
3
минуты: 57' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 21:45
Беневенто
0 : 1
Сассуоло
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 21:45
минуты: 56' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Беневенто
0
Сассуоло
1
минуты: 56' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
Беневенто
2 : 2
Парма
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 64'
Италия. Серия А, 29 тур
Беневенто
2
Парма
2
минуты: 1' - 64' / Италия. Серия А, 29 тур
21.03.2021 21 марта 2021 вс 17:00
Ювентус
0 : 1
Беневенто
21.03.2021 21 марта 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 73'
Италия. Серия А, 28 тур
Ювентус
0
Беневенто
1
минуты: 1' - 73' / Италия. Серия А, 28 тур
13.03.2021 13 марта 2021 сб 20:00
Беневенто
1 : 4
Фиорентина
13.03.2021 13 марта 2021 сб 20:00
минуты: 68' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Беневенто
1
Фиорентина
4
минуты: 68' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
06.03.2021 06 марта 2021 сб 17:00
Специя
1 : 1
Беневенто
06.03.2021 06 марта 2021 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Специя
1
Беневенто
1
был в запасе
03.03.2021 03 марта 2021 ср 22:45
Беневенто
0 : 3
Верона
03.03.2021 03 марта 2021 ср 22:45
минуты: 1' - 74'
Италия. Серия А, 25 тур
Беневенто
0
Верона
3
минуты: 1' - 74' / Италия. Серия А, 25 тур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 20:00
Наполи
2 : 0
Беневенто
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 20:00
минуты: 1' - 70'
Италия. Серия А, 24 тур
Наполи
2
Беневенто
0
минуты: 1' - 70' / Италия. Серия А, 24 тур
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 22:45
Беневенто
0 : 0
Рома
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 22:45
минуты: 1' - 78'
Италия. Серия А, 23 тур
Беневенто
0
Рома
0
минуты: 1' - 78' / Италия. Серия А, 23 тур
12.02.2021 12 февр. 2021 пт 22:45
Болонья
1 : 1
Беневенто
12.02.2021 12 февр. 2021 пт 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Болонья
1
Беневенто
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 14:30
Беневенто
1 : 1
Сампдория
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 14:30
минуты: 1' - 83'
Италия. Серия А, 21 тур
Беневенто
1
Сампдория
1
минуты: 1' - 83' / Италия. Серия А, 21 тур
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 22:45
Интер
4 : 0
Беневенто
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Интер
4
Беневенто
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
22.01.2021 22 янв. 2021 пт 22:45
Беневенто
2 : 2
Торино
49'
49'
49'
22.01.2021 22 янв. 2021 пт 22:45
49'
минуты: 1' - 85'
Италия. Серия А, 19 тур
Беневенто
2
Торино
2
минуты: 1' - 85' / Италия. Серия А, 19 тур