Хосе Антонио Каро
№13
Вратарь
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Команда
Вальядолид
Гражданство
Испания
Дата рождения
3 мая 1994 (27) лет
Рост
194
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.07.2020 19 июля 2020 вс 19:30
Вальядолид
2 : 0
Бетис
19.07.2020 19 июля 2020 вс 19:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Вальядолид
2
Бетис
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
16.07.2020 16 июля 2020 чт 19:30
Эйбар
3 : 1
Вальядолид
16.07.2020 16 июля 2020 чт 19:30
минуты: 1' - 65'
Испания. Примера, 37 тур
Эйбар
3
Вальядолид
1
минуты: 1' - 65' / Испания. Примера, 37 тур
26.06.2020 26 июня 2020 пт 23:00
Севилья
1 : 1
Вальядолид
26.06.2020 26 июня 2020 пт 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Севилья
1
Вальядолид
1
был в запасе
23.06.2020 23 июня 2020 вт 20:30
Вальядолид
1 : 1
Хетафе
23.06.2020 23 июня 2020 вт 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Вальядолид
1
Хетафе
1
был в запасе
20.06.2020 20 июня 2020 сб 23:00
Атлетико
1 : 0
Вальядолид
20.06.2020 20 июня 2020 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Атлетико
1
Вальядолид
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 30 тур
23.02.2020 23 февр. 2020 вс 18:00
Вальядолид
2 : 1
Эспаньол
23.02.2020 23 февр. 2020 вс 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Вальядолид
2
Эспаньол
1
был в запасе
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 20:30
Осасуна
0 : 0
Вальядолид
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Осасуна
0
Вальядолид
0
был в запасе