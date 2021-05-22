Марк Рока
№22
Полузащитник
Подписаться
Команда
Бавария
Гражданство
Испания
Дата рождения
26 нояб. 1996 (24) года
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.05.2021 22 мая 2021 сб 16:30
Бавария
5 : 2
Аугсбург
22.05.2021 22 мая 2021 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 34 тур
Бавария
5
Аугсбург
2
был в запасе
15.05.2021 15 мая 2021 сб 16:30
Фрайбург
2 : 2
Бавария
15.05.2021 15 мая 2021 сб 16:30
минуты: 61' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Фрайбург
2
Бавария
2
минуты: 61' - 90' / Германия. Бундеслига, 33 тур
08.05.2021 08 мая 2021 сб 19:30
Бавария
6 : 0
Боруссия
08.05.2021 08 мая 2021 сб 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Бавария
6
Боруссия
0
был в запасе
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 16:30
Майнц
2 : 1
Бавария
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Майнц
2
Бавария
1
был в запасе
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 19:30
РБ Лейпциг
0 : 1
Бавария
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
РБ Лейпциг
0
Бавария
1
был в запасе
20.03.2021 20 марта 2021 сб 17:30
Бавария
4 : 0
Штутгарт
20.03.2021 20 марта 2021 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Бавария
4
Штутгарт
0
был в запасе
13.03.2021 13 марта 2021 сб 17:30
Вердер
1 : 3
Бавария
13.03.2021 13 марта 2021 сб 17:30
минуты: 79' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Вердер
1
Бавария
3
минуты: 79' - 90' / Германия. Бундеслига, 25 тур
06.03.2021 06 марта 2021 сб 20:30
Бавария
4 : 2
Боруссия
06.03.2021 06 марта 2021 сб 20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Бавария
4
Боруссия
2
был в запасе
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 17:30
Бавария
5 : 1
Кельн
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Бавария
5
Кельн
1
был в запасе
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 17:30
Айнтрахт
2 : 1
Бавария
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 17:30
минуты: 1' - 46'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Айнтрахт
2
Бавария
1
минуты: 1' - 46' / Германия. Бундеслига, 22 тур
15.02.2021 15 февр. 2021 пн 22:30
Бавария
3 : 3
Арминия
15.02.2021 15 февр. 2021 пн 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Бавария
3
Арминия
3
был в запасе
05.02.2021 05 февр. 2021 пт 22:00
Герта
0 : 1
Бавария
05.02.2021 05 февр. 2021 пт 22:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Герта
0
Бавария
1
был в запасе
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 17:30
Бавария
4 : 1
Хоффенхайм
53'
53'
53'
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 17:30
минуты: 1' - 70'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Бавария
4
Хоффенхайм
1
минуты: 1' - 70' / Германия. Бундеслига, 19 тур
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 17:30
Шальке-04
0 : 4
Бавария
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Шальке-04
0
Бавария
4
был в запасе
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 17:30
Бавария
2 : 1
Фрайбург
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Бавария
2
Фрайбург
1
был в запасе
08.01.2021 08 янв. 2021 пт 22:30
Боруссия
3 : 2
Бавария
08.01.2021 08 янв. 2021 пт 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Боруссия
3
Бавария
2
был в запасе
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 20:30
Байер
1 : 2
Бавария
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Байер
1
Бавария
2
был в запасе
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 22:30
Бавария
2 : 1
Вольфсбург
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 22:30
минуты: 70' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Бавария
2
Вольфсбург
1
минуты: 70' - 90' / Германия. Бундеслига, 12 тур
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 20:30
Унион
1 : 1
Бавария
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Унион
1
Бавария
1
был в запасе
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 20:30
Бавария
3 : 3
РБ Лейпциг
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
3
РБ Лейпциг
3
был в запасе