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Федерико Кьеза
№22
Полузащитник
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Команда
Ювентус
Гражданство
Италия
Дата рождения
25 окт. 1997 (23) года
Рост
175
Его отец ездил на Евро и ЧМ в составе сборной Италии, но сыграл всего 16 матчей в карьере за национальную команду. Сыну 23, но матчей уже больше.
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
отборочные матчи к чм. европа
лига чемпионов плей-офф
суперкубок италии
лига чемпионов групповой этап
лига наций. лига а
отбор че-2020
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
23.05.2021
23 мая 2021
вс
21:45
Болонья
1 : 4
Ювентус
6'
6'
6'
23.05.2021
23 мая 2021
вс
21:45
6'
минуты: 1' - 58'
Италия. Серия А, 38 тур
Болонья
1
Ювентус
4
минуты: 1' - 58' / Италия. Серия А, 38 тур
15.05.2021
15 мая 2021
сб
19:00
Ювентус
3 : 2
Интер
15.05.2021
15 мая 2021
сб
19:00
минуты: 1' - 70'
Италия. Серия А, 37 тур
Ювентус
3
Интер
2
минуты: 1' - 70' / Италия. Серия А, 37 тур
12.05.2021
12 мая 2021
ср
21:45
Сассуоло
1 : 3
Ювентус
33'
33'
33'
12.05.2021
12 мая 2021
ср
21:45
минуты: 1' - 81'
Италия. Серия А, 36 тур
Сассуоло
1
Ювентус
3
минуты: 1' - 81' / Италия. Серия А, 36 тур
09.05.2021
09 мая 2021
вс
21:45
Ювентус
0 : 3
Милан
53'
53'
53'
09.05.2021
09 мая 2021
вс
21:45
минуты: 1' - 79'
Италия. Серия А, 35 тур
Ювентус
0
Милан
3
минуты: 1' - 79' / Италия. Серия А, 35 тур
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
16:00
Аталанта
1 : 0
Ювентус
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 58'
Италия. Серия А, 31 тур
Аталанта
1
Ювентус
0
минуты: 1' - 58' / Италия. Серия А, 31 тур
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
Ювентус
3 : 1
Дженоа
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 74'
Италия. Серия А, 30 тур
Ювентус
3
Дженоа
1
минуты: 1' - 74' / Италия. Серия А, 30 тур
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
19:00
Торино
2 : 2
Ювентус
13'
13'
13'
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
19:00
13'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Торино
2
Ювентус
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
Ювентус
0 : 1
Беневенто
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Ювентус
0
Беневенто
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
20:00
Кальяри
1 : 3
Ювентус
14.03.2021
14 марта 2021
вс
20:00
минуты: 1' - 83'
Италия. Серия А, 27 тур
Кальяри
1
Ювентус
3
минуты: 1' - 83' / Италия. Серия А, 27 тур
06.03.2021
06 марта 2021
сб
22:45
Ювентус
3 : 1
Лацио
06.03.2021
06 марта 2021
сб
22:45
минуты: 1' - 82'
Италия. Серия А, 26 тур
Ювентус
3
Лацио
1
минуты: 1' - 82' / Италия. Серия А, 26 тур
04.03.2021
04 марта 2021
чт
21:45
Ювентус
-:-
Наполи
04.03.2021
04 марта 2021
чт
21:45
минуты: 1' - 80'
Италия. Серия А, 3 тур
Ювентус
-
Наполи
-
минуты: 1' - 80' / Италия. Серия А, 3 тур
02.03.2021
02 марта 2021
вт
22:45
Ювентус
3 : 0
Специя
71'
71'
71'
02.03.2021
02 марта 2021
вт
22:45
71'
минуты: 1' - 72'
Италия. Серия А, 25 тур
Ювентус
3
Специя
0
минуты: 1' - 72' / Италия. Серия А, 25 тур
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
22:45
Верона
1 : 1
Ювентус
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
22:45
минуты: 1' - 86'
Италия. Серия А, 24 тур
Верона
1
Ювентус
1
минуты: 1' - 86' / Италия. Серия А, 24 тур
22.02.2021
22 февр. 2021
пн
22:45
Ювентус
3 : 0
Кротоне
22.02.2021
22 февр. 2021
пн
22:45
минуты: 1' - 86'
Италия. Серия А, 23 тур
Ювентус
3
Кротоне
0
минуты: 1' - 86' / Италия. Серия А, 23 тур
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
20:00
Наполи
1 : 0
Ювентус
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Наполи
1
Ювентус
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
20:00
Ювентус
2 : 0
Рома
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
20:00
минуты: 1' - 82'
Италия. Серия А, 21 тур
Ювентус
2
Рома
0
минуты: 1' - 82' / Италия. Серия А, 21 тур
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
20:00
Сампдория
0 : 2
Ювентус
20'
20'
20'
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
20:00
20'
минуты: 1' - 84'
Италия. Серия А, 20 тур
Сампдория
0
Ювентус
2
минуты: 1' - 84' / Италия. Серия А, 20 тур
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
14:30
Ювентус
2 : 0
Болонья
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Ювентус
2
Болонья
0
был в запасе
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
22:45
Интер
2 : 0
Ювентус
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Интер
2
Ювентус
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
22:45
Ювентус
3 : 1
Сассуоло
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
22:45
минуты: 1' - 86'
Италия. Серия А, 17 тур
Ювентус
3
Сассуоло
1
минуты: 1' - 86' / Италия. Серия А, 17 тур
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