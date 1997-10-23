Федерико Кьеза №22 Полузащитник Подписаться

Команда Ювентус

Гражданство Италия

Дата рождения 25 окт. 1997 (23) года

Рост 175

Его отец ездил на Евро и ЧМ в составе сборной Италии, но сыграл всего 16 матчей в карьере за национальную команду. Сыну 23, но матчей уже больше.