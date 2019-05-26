Жерсон (Сантос да Силва)
№8
Полузащитник
Подписаться
Команда
Фламенго
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
20 мая 1997 (24) года
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.05.2019 26 мая 2019 вс 21:30
Фиорентина
0 : 0
Дженоа
21'
21'
21'
26.05.2019 26 мая 2019 вс 21:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Фиорентина
0
Дженоа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
19.05.2019 19 мая 2019 вс 16:00
Парма
1 : 0
Фиорентина
19.05.2019 19 мая 2019 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Парма
1
Фиорентина
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
11.05.2019 11 мая 2019 сб 21:30
Фиорентина
0 : 1
Милан
11.05.2019 11 мая 2019 сб 21:30
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Фиорентина
0
Милан
1
был в запасе
05.05.2019 05 мая 2019 вс 13:30
Эмполи
1 : 0
Фиорентина
05.05.2019 05 мая 2019 вс 13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Эмполи
1
Фиорентина
0
был в запасе
29.04.2019 29 апр. 2019 пн 22:00
Фиорентина
0 : 1
Сассуоло
29.04.2019 29 апр. 2019 пн 22:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Фиорентина
0
Сассуоло
1
был в запасе
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 19:00
Ювентус
2 : 1
Фиорентина
80'
80'
80'
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Ювентус
2
Фиорентина
1
был в запасе
07.04.2019 07 апр. 2019 вс 13:30
Фиорентина
0 : 1
Фрозиноне
07.04.2019 07 апр. 2019 вс 13:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Фиорентина
0
Фрозиноне
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
03.04.2019 03 апр. 2019 ср 22:00
Рома
2 : 2
Фиорентина
51'
51'
51'
03.04.2019 03 апр. 2019 ср 22:00
51'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Рома
2
Фиорентина
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
31.03.2019 31 марта 2019 вс 16:00
Фиорентина
1 : 1
Торино
31.03.2019 31 марта 2019 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Фиорентина
1
Торино
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
10.03.2019 10 марта 2019 вс 22:30
Фиорентина
1 : 1
Лацио
10.03.2019 10 марта 2019 вс 22:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Фиорентина
1
Лацио
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
03.03.2019 03 марта 2019 вс 20:00
Аталанта
3 : 1
Фиорентина
03.03.2019 03 марта 2019 вс 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Аталанта
3
Фиорентина
1
был в запасе
24.02.2019 24 февр. 2019 вс 22:30
Фиорентина
3 : 3
Интер
24.02.2019 24 февр. 2019 вс 22:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Фиорентина
3
Интер
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
17.02.2019 17 февр. 2019 вс 14:30
СПАЛ
1 : 4
Фиорентина
88'
88'
88'
17.02.2019 17 февр. 2019 вс 14:30
88'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
СПАЛ
1
Фиорентина
4
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
09.02.2019 09 февр. 2019 сб 20:00
Фиорентина
0 : 0
Наполи
09.02.2019 09 февр. 2019 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Фиорентина
0
Наполи
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
03.02.2019 03 февр. 2019 вс 17:00
Удинезе
1 : 1
Фиорентина
60'
60'
60'
03.02.2019 03 февр. 2019 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Удинезе
1
Фиорентина
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
27.01.2019 27 янв. 2019 вс 14:30
Кьево
3 : 4
Фиорентина
27.01.2019 27 янв. 2019 вс 14:30
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Кьево
3
Фиорентина
4
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
20.01.2019 20 янв. 2019 вс 17:00
Фиорентина
3 : 3
Сампдория
20.01.2019 20 янв. 2019 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Фиорентина
3
Сампдория
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
26.12.2018 26 дек. 2018 ср 17:00
Фиорентина
0 : 1
Парма
88'
88'
88'
26.12.2018 26 дек. 2018 ср 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Фиорентина
0
Парма
1
был в запасе
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 17:00
Милан
0 : 1
Фиорентина
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Милан
0
Фиорентина
1
был в запасе
16.12.2018 16 дек. 2018 вс 17:00
Фиорентина
3 : 1
Эмполи
65'
65'
65'
16.12.2018 16 дек. 2018 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Фиорентина
3
Эмполи
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур