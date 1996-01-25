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Эрнан Толедо
№19
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
17 янв. 1996 (25) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2017/2018
19.05.2018
19 мая 2018
сб
19:30
Лас-Пальмас
1 : 2
Жирона
19.05.2018
19 мая 2018
сб
19:30
был в запасе
Испания. Примера, 38 тур
Лас-Пальмас
1
Жирона
2
был в запасе
05.03.2018
05 марта 2018
пн
23:00
Сельта
2 : 1
Лас-Пальмас
05.03.2018
05 марта 2018
пн
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Сельта
2
Лас-Пальмас
1
был в запасе
24.02.2018
24 февр. 2018
сб
20:30
Леганес
0 : 0
Лас-Пальмас
90'
90'
90'
24.02.2018
24 февр. 2018
сб
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Леганес
0
Лас-Пальмас
0
был в запасе
17.02.2018
17 февр. 2018
сб
15:00
Лас-Пальмас
1 : 2
Севилья
17.02.2018
17 февр. 2018
сб
15:00
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Лас-Пальмас
1
Севилья
2
был в запасе
05.02.2018
05 февр. 2018
пн
23:00
Лас-Пальмас
1 : 0
Малага
05.02.2018
05 февр. 2018
пн
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Лас-Пальмас
1
Малага
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 22 тур
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
18:15
Атлетико
3 : 0
Лас-Пальмас
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
18:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Атлетико
3
Лас-Пальмас
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 21 тур
20.01.2018
20 янв. 2018
сб
22:45
Лас-Пальмас
2 : 1
Валенсия
20.01.2018
20 янв. 2018
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Лас-Пальмас
2
Валенсия
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 20 тур
13.01.2018
13 янв. 2018
сб
15:00
Жирона
6 : 0
Лас-Пальмас
13.01.2018
13 янв. 2018
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Жирона
6
Лас-Пальмас
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 19 тур
06.01.2018
06 янв. 2018
сб
20:30
Лас-Пальмас
1 : 2
Эйбар
57'
57'
57'
06.01.2018
06 янв. 2018
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Лас-Пальмас
1
Эйбар
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
20.12.2017
20 дек. 2017
ср
21:30
Хетафе
2 : 0
Лас-Пальмас
20.12.2017
20 дек. 2017
ср
21:30
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Хетафе
2
Лас-Пальмас
0
был в запасе
17.12.2017
17 дек. 2017
вс
20:30
Лас-Пальмас
2 : 2
Эспаньол
17.12.2017
17 дек. 2017
вс
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Лас-Пальмас
2
Эспаньол
2
был в запасе
03.12.2017
03 дек. 2017
вс
22:45
Лас-Пальмас
1 : 0
Бетис
03.12.2017
03 дек. 2017
вс
22:45
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Лас-Пальмас
1
Бетис
0
был в запасе
26.11.2017
26 нояб. 2017
вс
18:15
Реал Сосьедад
2 : 2
Лас-Пальмас
26.11.2017
26 нояб. 2017
вс
18:15
был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Реал Сосьедад
2
Лас-Пальмас
2
был в запасе
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
20:30
Лас-Пальмас
0 : 2
Леванте
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Лас-Пальмас
0
Леванте
2
был в запасе
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
19:30
Лас-Пальмас
0 : 2
Леганес
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
19:30
минуты: 69' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Лас-Пальмас
0
Леганес
2
минуты: 69' - 90' / Испания. Примера, 6 тур
20.09.2017
20 сент. 2017
ср
23:00
Севилья
1 : 0
Лас-Пальмас
20.09.2017
20 сент. 2017
ср
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Севилья
1
Лас-Пальмас
0
был в запасе