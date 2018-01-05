Эвандро (Фелипе Коста)
№21
Полузащитник
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Команда
Аустрия
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
15 марта 1996 (25) лет
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.01.2018 05 янв. 2018 пт 20:00
Кьево
1 : 1
Удинезе
05.01.2018 05 янв. 2018 пт 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Кьево
1
Удинезе
1
был в запасе
23.12.2017 23 дек. 2017 сб 17:00
Удинезе
4 : 0
Верона
23.12.2017 23 дек. 2017 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Удинезе
4
Верона
0
был в запасе
16.12.2017 16 дек. 2017 сб 17:00
Интер
1 : 3
Удинезе
16.12.2017 16 дек. 2017 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Интер
1
Удинезе
3
был в запасе
04.12.2017 04 дек. 2017 пн 21:00
Кротоне
0 : 3
Удинезе
04.12.2017 04 дек. 2017 пн 21:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Кротоне
0
Удинезе
3
был в запасе
15.10.2017 15 окт. 2017 вс 13:30
Фиорентина
2 : 1
Удинезе
15.10.2017 15 окт. 2017 вс 13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Фиорентина
2
Удинезе
1
был в запасе
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 19:00
Удинезе
4 : 0
Сампдория
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
4
Сампдория
0
был в запасе
23.09.2017 23 сент. 2017 сб 16:00
Рома
3 : 1
Удинезе
23.09.2017 23 сент. 2017 сб 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Рома
3
Удинезе
1
был в запасе
20.09.2017 20 сент. 2017 ср 21:45
Удинезе
2 : 3
Торино
20.09.2017 20 сент. 2017 ср 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Удинезе
2
Торино
3
был в запасе
17.09.2017 17 сент. 2017 вс 16:00
Милан
2 : 1
Удинезе
17.09.2017 17 сент. 2017 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Милан
2
Удинезе
1
был в запасе
20.08.2017 20 авг. 2017 вс 21:45
Удинезе
1 : 2
Кьево
20.08.2017 20 авг. 2017 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Удинезе
1
Кьево
2
был в запасе