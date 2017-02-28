Альберто Мартин
№23
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
31 марта 1989 (32) года
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
28.02.2017 28 февр. 2017 вт 23:30
Валенсия
1 : 0
Леганес
67'
80'
67'
80'
67'
80'
28.02.2017 28 февр. 2017 вт 23:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Валенсия
1
Леганес
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
18.12.2016 18 дек. 2016 вс 18:15
Леганес
1 : 1
Эйбар
18.12.2016 18 дек. 2016 вс 18:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Леганес
1
Эйбар
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 16 тур
28.10.2016 28 окт. 2016 пт 21:45
Леганес
0 : 2
Реал Сосьедад
28.10.2016 28 окт. 2016 пт 21:45
был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Леганес
0
Реал Сосьедад
2
был в запасе
23.10.2016 23 окт. 2016 вс 19:30
Малага
4 : 0
Леганес
23.10.2016 23 окт. 2016 вс 19:30
был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Малага
4
Леганес
0
был в запасе
25.09.2016 25 сент. 2016 вс 13:00
Леганес
1 : 2
Валенсия
90'
90'
90'
25.09.2016 25 сент. 2016 вс 13:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Леганес
1
Валенсия
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 6 тур
22.09.2016 22 сент. 2016 чт 21:00
Депортиво
1 : 2
Леганес
22.09.2016 22 сент. 2016 чт 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Депортиво
1
Леганес
2
был в запасе