Йон Андер Серантес
№13
Вратарь
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
4 янв. 1989 (32) года
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.12.2018 04 дек. 2018 вт 22:30
Райо Вальекано
0 : 1
Леганес
04.12.2018 04 дек. 2018 вт 22:30
был в запасе
Испания. Кубок, 1/16 финала
Райо Вальекано
0
Леганес
1
был в запасе
30.10.2018 30 окт. 2018 вт 22:30
Леганес
2 : 2
Райо Вальекано
30.10.2018 30 окт. 2018 вт 22:30
был в запасе
Испания. Кубок, 1/16 финала
Леганес
2
Райо Вальекано
2
был в запасе