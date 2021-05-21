Рубен Собрино
№21
Нападающий
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Команда
Кадис
Гражданство
Испания
Дата рождения
16 февр. 1992 (29) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.05.2021 21 мая 2021 пт 22:00
Леванте
2 : 2
Кадис
41'
41'
41'
21.05.2021 21 мая 2021 пт 22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Леванте
2
Кадис
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
16.05.2021 16 мая 2021 вс 19:30
Кадис
1 : 3
Эльче
16.05.2021 16 мая 2021 вс 19:30
минуты: 72' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Кадис
1
Эльче
3
минуты: 72' - 90' / Испания. Примера, 37 тур
11.05.2021 11 мая 2021 вт 20:00
Осасуна
3 : 2
Кадис
11.05.2021 11 мая 2021 вт 20:00
минуты: 1' - 77'
Испания. Примера, 36 тур
Осасуна
3
Кадис
2
минуты: 1' - 77' / Испания. Примера, 36 тур
08.05.2021 08 мая 2021 сб 19:30
Кадис
2 : 1
Уэска
08.05.2021 08 мая 2021 сб 19:30
минуты: 74' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Кадис
2
Уэска
1
минуты: 74' - 90' / Испания. Примера, 35 тур
02.05.2021 02 мая 2021 вс 19:30
Гранада
0 : 1
Кадис
39'
75'
39'
75'
39'
75'
02.05.2021 02 мая 2021 вс 19:30
39'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Гранада
0
Кадис
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 34 тур
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 17:15
Вальядолид
1 : 1
Кадис
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 17:15
минуты: 59' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Вальядолид
1
Кадис
1
минуты: 59' - 90' / Испания. Примера, 32 тур
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 23:00
Кадис
0 : 3
Реал
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Кадис
0
Реал
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 31 тур
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 19:30
Кадис
0 : 0
Сельта
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 19:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Кадис
0
Сельта
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 33 тур
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 15:00
Хетафе
0 : 1
Кадис
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 15:00
минуты: 1' - 83'
Испания. Примера, 30 тур
Хетафе
0
Кадис
1
минуты: 1' - 83' / Испания. Примера, 30 тур
21.03.2021 21 марта 2021 вс 18:15
Вильярреал
2 : 1
Кадис
21.03.2021 21 марта 2021 вс 18:15
минуты: 1' - 86'
Испания. Примера, 28 тур
Вильярреал
2
Кадис
1
минуты: 1' - 86' / Испания. Примера, 28 тур
13.03.2021 13 марта 2021 сб 16:00
Алавес
1 : 1
Кадис
13.03.2021 13 марта 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 83'
Испания. Примера, 27 тур
Алавес
1
Кадис
1
минуты: 1' - 83' / Испания. Примера, 27 тур
06.03.2021 06 марта 2021 сб 20:30
Кадис
1 : 0
Эйбар
06.03.2021 06 марта 2021 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Кадис
1
Эйбар
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 26 тур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 18:15
Кадис
0 : 1
Бетис
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 18:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Кадис
0
Бетис
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 16:00
Барселона
1 : 1
Кадис
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Барселона
1
Кадис
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 24 тур
15.02.2021 15 февр. 2021 пн 23:00
Кадис
0 : 4
Атлетик
15.02.2021 15 февр. 2021 пн 23:00
минуты: 46' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Кадис
0
Атлетик
4
минуты: 46' - 90' / Испания. Примера, 23 тур
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 16:00
Реал Сосьедад
4 : 1
Кадис
89'
89'
89'
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 16:00
минуты: 46' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Реал Сосьедад
4
Кадис
1
минуты: 46' - 90' / Испания. Примера, 22 тур
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 20:30
Валенсия
1 : 0
Эльче
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Валенсия
1
Эльче
0
был в запасе
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 23:00
Атлетико
3 : 1
Валенсия
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Атлетико
3
Валенсия
1
был в запасе
21.01.2021 21 янв. 2021 чт 21:00
Валенсия
1 : 1
Осасуна
21.01.2021 21 янв. 2021 чт 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Валенсия
1
Осасуна
1
был в запасе
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 23:00
Вальядолид
0 : 1
Валенсия
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Вальядолид
0
Валенсия
1
был в запасе