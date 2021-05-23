Тео Эрнандес
№19
Защитник
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Команда
Милан
Гражданство
Франция
Дата рождения
6 окт. 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 21:45
Аталанта
0 : 2
Милан
23.05.2021 23 мая 2021 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Аталанта
0
Милан
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
16.05.2021 16 мая 2021 вс 21:45
Милан
0 : 0
Кальяри
16.05.2021 16 мая 2021 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Милан
0
Кальяри
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
12.05.2021 12 мая 2021 ср 21:45
Торино
0 : 7
Милан
19', 62'
19', 62'
19', 62'
12.05.2021 12 мая 2021 ср 21:45
19', 62'
минуты: 1' - 69'
Италия. Серия А, 36 тур
Торино
0
Милан
7
минуты: 1' - 69' / Италия. Серия А, 36 тур
09.05.2021 09 мая 2021 вс 21:45
Ювентус
0 : 3
Милан
09.05.2021 09 мая 2021 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Ювентус
0
Милан
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
01.05.2021 01 мая 2021 сб 21:45
Милан
2 : 0
Беневенто
60'
60'
60'
01.05.2021 01 мая 2021 сб 21:45
60'
минуты: 1' - 75'
Италия. Серия А, 34 тур
Милан
2
Беневенто
0
минуты: 1' - 75' / Италия. Серия А, 34 тур
26.04.2021 26 апр. 2021 пн 21:45
Лацио
3 : 0
Милан
26.04.2021 26 апр. 2021 пн 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Лацио
3
Милан
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 13:30
Милан
2 : 1
Дженоа
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 13:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Милан
2
Дженоа
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 19:00
Парма
1 : 3
Милан
78'
78'
78'
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Парма
1
Милан
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 13:30
Милан
1 : 1
Сампдория
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 13:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Милан
1
Сампдория
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
21.03.2021 21 марта 2021 вс 20:00
Фиорентина
2 : 3
Милан
21.03.2021 21 марта 2021 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Фиорентина
2
Милан
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 22:45
Милан
0 : 1
Наполи
87'
87'
87'
14.03.2021 14 марта 2021 вс 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Милан
0
Наполи
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
03.03.2021 03 марта 2021 ср 22:45
Милан
1 : 1
Удинезе
32'
32'
32'
03.03.2021 03 марта 2021 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Милан
1
Удинезе
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 22:45
Рома
1 : 2
Милан
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
1
Милан
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 17:00
Милан
0 : 3
Интер
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Милан
0
Интер
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 22:45
Специя
2 : 0
Милан
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Специя
2
Милан
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 17:00
Милан
4 : 0
Кротоне
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Милан
4
Кротоне
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 17:00
Болонья
1 : 2
Милан
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Болонья
1
Милан
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 20:00
Милан
0 : 3
Аталанта
38'
38'
38'
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Милан
0
Аталанта
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 22:45
Милан
2 : 0
Торино
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Милан
2
Торино
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 22:45
Милан
1 : 3
Ювентус
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Милан
1
Ювентус
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур