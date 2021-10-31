Тео Эрнандес

№19
Защитник
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Ближайший матч
Рома - Милан
Команда
Милан
Гражданство
Франция
Возраст
24
Лента
Новости
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
31.10.2021 31 окт. 2021 вс 22:45
Рома
-:-
Милан
31.10.2021 31 окт. 2021 вс 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
-
Милан
-
26.10.2021 26 окт. 2021 вт 21:45
Милан
1 : 0
Торино
26.10.2021 26 окт. 2021 вт 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
1
Торино
0
был в запасе
03.10.2021 03 окт. 2021 вс 21:45
Аталанта
2 : 3
Милан
03.10.2021 03 окт. 2021 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Аталанта
2
Милан
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 7 тур
25.09.2021 25 сент. 2021 сб 16:00
Специя
1 : 2
Милан
90'
90'
90'
25.09.2021 25 сент. 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Специя
1
Милан
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 6 тур
22.09.2021 22 сент. 2021 ср 21:45
Милан
2 : 0
Венеция
82'
82'
82'
22.09.2021 22 сент. 2021 ср 21:45
82'
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Милан
2
Венеция
0
был в запасе
19.09.2021 19 сент. 2021 вс 21:45
Ювентус
1 : 1
Милан
19.09.2021 19 сент. 2021 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Ювентус
1
Милан
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 4 тур
12.09.2021 12 сент. 2021 вс 19:00
Милан
2 : 0
Лацио
12.09.2021 12 сент. 2021 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Милан
2
Лацио
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 3 тур
29.08.2021 29 авг. 2021 вс 21:45
Милан
4 : 1
Кальяри
29.08.2021 29 авг. 2021 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Милан
4
Кальяри
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 2 тур
23.08.2021 23 авг. 2021 пн 21:45
Сампдория
0 : 1
Милан
23.08.2021 23 авг. 2021 пн 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Сампдория
0
Милан
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 1 тур