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Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Максименко
Артем Дзюба
Алексей Миранчук
Максим Лопес
Саша Мельдерс
Николай Рассказов
Неймар Да Силва
Люка Эрнандес
Златан Ибрагимович
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Хорватия
Спартак
Бавария
Ливерпуль
Барселона
Локомотив
Зенит
ЦСКА
Ювентус
Кубань
Бодо/Глимт
Челси
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
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Бундеслига
Лига 1
ФНЛ
Суперкубок России
РПЛ
Россия
Криштиану Роналду
Евро-2020
Спартак
Бавария
Лига чемпионов
Хави
Виталий Кафанов
Ливерпуль
Лионель Месси
Жоан Лапорта
Бокс
Новости
Материалы
MMA
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
ЧГК
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Баскетбол
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Политика
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Материалы
Легкая атлетика
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Тео Эрнандес
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Тео Эрнандес
№19
Защитник
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Ближайший матч
Рома - Милан
Команда
Милан
Гражданство
Франция
Возраст
24
Лента
Новости
Статистика
Матчи
Сезон:
2021/2022
2021
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
Турнир:
италия. серия а
лига чемпионов групповой этап
31.10.2021
31 окт. 2021
вс
22:45
Рома
-:-
Милан
31.10.2021
31 окт. 2021
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
-
Милан
-
26.10.2021
26 окт. 2021
вт
21:45
Милан
1 : 0
Торино
26.10.2021
26 окт. 2021
вт
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
1
Торино
0
был в запасе
03.10.2021
03 окт. 2021
вс
21:45
Аталанта
2 : 3
Милан
03.10.2021
03 окт. 2021
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Аталанта
2
Милан
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 7 тур
25.09.2021
25 сент. 2021
сб
16:00
Специя
1 : 2
Милан
90'
90'
90'
25.09.2021
25 сент. 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Специя
1
Милан
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 6 тур
22.09.2021
22 сент. 2021
ср
21:45
Милан
2 : 0
Венеция
82'
82'
82'
22.09.2021
22 сент. 2021
ср
21:45
82'
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Милан
2
Венеция
0
был в запасе
19.09.2021
19 сент. 2021
вс
21:45
Ювентус
1 : 1
Милан
19.09.2021
19 сент. 2021
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Ювентус
1
Милан
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 4 тур
12.09.2021
12 сент. 2021
вс
19:00
Милан
2 : 0
Лацио
12.09.2021
12 сент. 2021
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Милан
2
Лацио
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 3 тур
29.08.2021
29 авг. 2021
вс
21:45
Милан
4 : 1
Кальяри
29.08.2021
29 авг. 2021
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Милан
4
Кальяри
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 2 тур
23.08.2021
23 авг. 2021
пн
21:45
Сампдория
0 : 1
Милан
23.08.2021
23 авг. 2021
пн
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Сампдория
0
Милан
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 1 тур