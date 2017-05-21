Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Игорь Акинфеев
Лионель Месси
Луис Суарес
Ибраима Конате
Эдинсон Кавани
Роберт Левандовски
Квинси Промес
Неймар Да Силва
Карим Бензема
Александр Головин
Испания
Россия
Франция
Нидерланды
Дания
Португалия
Польша
Словакия
Германия
Италия
Англия
Интер
Ювентус
Вильярреал
Манчестер Сити
Спартак
Крылья Советов
Челси
Зенит
Ахмат
Лилль
Локомотив
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Зинедин Зидан
Лига чемпионов
Интер
РПЛ
Евро-2020
Лига Европы
Испания
Россия
Криштиану Роналду
Ювентус
Игорь Акинфеев
Вильярреал
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Альваро Лемос
№14
Полузащитник
Подписаться
Команда
Лас-Пальмас
Гражданство
Испания
Дата рождения
30 марта 1993 (28) лет
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2016/2017
21.05.2017
21 мая 2017
вс
17:45
Сельта
2 : 2
Реал Сосьедад
21.05.2017
21 мая 2017
вс
17:45
был в запасе
Испания. Примера, 38 тур
Сельта
2
Реал Сосьедад
2
был в запасе
07.05.2017
07 мая 2017
вс
21:45
Малага
3 : 0
Сельта
14'
14'
14'
07.05.2017
07 мая 2017
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Малага
3
Сельта
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 36 тур
23.04.2017
23 апр. 2017
вс
17:15
Сельта
0 : 1
Бетис
23.04.2017
23 апр. 2017
вс
17:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Сельта
0
Бетис
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 33 тур
26.02.2017
26 февр. 2017
вс
20:30
Спортинг
1 : 1
Сельта
26.02.2017
26 февр. 2017
вс
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Спортинг
1
Сельта
1
был в запасе
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
22:45
Леганес
0 : 2
Сельта
32'
32'
32'
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
22:45
32'
минуты: 1' - 79'
Испания. Примера, 20 тур
Леганес
0
Сельта
2
минуты: 1' - 79' / Испания. Примера, 20 тур
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
20:30
Реал Сосьедад
1 : 0
Сельта
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Реал Сосьедад
1
Сельта
0
был в запасе
06.11.2016
06 нояб. 2016
вс
18:15
Сельта
2 : 1
Валенсия
06.11.2016
06 нояб. 2016
вс
18:15
был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Сельта
2
Валенсия
1
был в запасе
18.09.2016
18 сент. 2016
вс
13:00
Осасуна
0 : 0
Сельта
18.09.2016
18 сент. 2016
вс
13:00
был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Осасуна
0
Сельта
0
был в запасе
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
14:00
Сельта
0 : 4
Атлетико
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
14:00
был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Сельта
0
Атлетико
4
был в запасе