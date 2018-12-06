Айтор Бунюэль
№34
Защитник
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Команда
Осасуна
Гражданство
Испания
Дата рождения
10 февр. 1998 (23) года
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.12.2018 06 дек. 2018 чт 22:45
Бетис
4 : 0
Расинг
58'
58'
58'
06.12.2018 06 дек. 2018 чт 22:45
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, 1/16 финала
Бетис
4
Расинг
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Кубок, 1/16 финала
01.11.2018 01 нояб. 2018 чт 22:45
Расинг
0 : 1
Бетис
47'
47'
47'
01.11.2018 01 нояб. 2018 чт 22:45
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, 1/16 финала
Расинг
0
Бетис
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Кубок, 1/16 финала