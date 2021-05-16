Кенан Кодро
№3
Нападающий
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Команда
Вальядолид
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
19 авг. 1993 (27) лет
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.05.2021 16 мая 2021 вс 19:30
Реал Сосьедад
4 : 1
Вальядолид
16.05.2021 16 мая 2021 вс 19:30
минуты: 1' - 53'
Испания. Примера, 37 тур
Реал Сосьедад
4
Вальядолид
1
минуты: 1' - 53' / Испания. Примера, 37 тур
13.05.2021 13 мая 2021 чт 20:00
Вальядолид
0 : 2
Вильярреал
13.05.2021 13 мая 2021 чт 20:00
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Вальядолид
0
Вильярреал
2
был в запасе
09.05.2021 09 мая 2021 вс 17:15
Валенсия
3 : 0
Вальядолид
09.05.2021 09 мая 2021 вс 17:15
минуты: 70' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Валенсия
3
Вальядолид
0
минуты: 70' - 90' / Испания. Примера, 35 тур
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 17:15
Вальядолид
1 : 1
Кадис
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 17:15
минуты: 79' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Вальядолид
1
Кадис
1
минуты: 79' - 90' / Испания. Примера, 32 тур
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 22:00
Эльче
1 : 1
Вальядолид
12'
12'
12'
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 22:00
минуты: 1' - 64'
Испания. Примера, 31 тур
Эльче
1
Вальядолид
1
минуты: 1' - 64' / Испания. Примера, 31 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 19:30
Вальядолид
1 : 2
Гранада
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 19:30
минуты: 1' - 85'
Испания. Примера, 30 тур
Вальядолид
1
Гранада
2
минуты: 1' - 85' / Испания. Примера, 30 тур
05.04.2021 05 апр. 2021 пн 22:00
Барселона
1 : 0
Вальядолид
05.04.2021 05 апр. 2021 пн 22:00
минуты: 1' - 85'
Испания. Примера, 29 тур
Барселона
1
Вальядолид
0
минуты: 1' - 85' / Испания. Примера, 29 тур
20.03.2021 20 марта 2021 сб 23:00
Вальядолид
1 : 1
Севилья
20.03.2021 20 марта 2021 сб 23:00
минуты: 84' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Вальядолид
1
Севилья
1
минуты: 84' - 90' / Испания. Примера, 28 тур
13.03.2021 13 марта 2021 сб 20:30
Осасуна
0 : 0
Вальядолид
13.03.2021 13 марта 2021 сб 20:30
минуты: 79' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Осасуна
0
Вальядолид
0
минуты: 79' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
06.03.2021 06 марта 2021 сб 16:00
Вальядолид
2 : 1
Хетафе
06.03.2021 06 марта 2021 сб 16:00
минуты: 71' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Вальядолид
2
Хетафе
1
минуты: 71' - 90' / Испания. Примера, 26 тур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 16:00
Сельта
1 : 1
Вальядолид
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 16:00
минуты: 82' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Сельта
1
Вальядолид
1
минуты: 82' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 23:00
Вальядолид
0 : 1
Реал
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 23:00
минуты: 73' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Вальядолид
0
Реал
1
минуты: 73' - 90' / Испания. Примера, 24 тур
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 20:30
Эйбар
1 : 1
Вальядолид
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 20:30
минуты: 68' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Эйбар
1
Вальядолид
1
минуты: 68' - 90' / Испания. Примера, 23 тур
05.02.2021 05 февр. 2021 пт 23:00
Алавес
1 : 0
Вальядолид
05.02.2021 05 февр. 2021 пт 23:00
минуты: 64' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Алавес
1
Вальядолид
0
минуты: 64' - 90' / Испания. Примера, 22 тур
29.01.2021 29 янв. 2021 пт 23:00
Вальядолид
1 : 3
Уэска
29.01.2021 29 янв. 2021 пт 23:00
минуты: 62' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Вальядолид
1
Уэска
3
минуты: 62' - 90' / Испания. Примера, 21 тур
25.01.2021 25 янв. 2021 пн 23:00
Атлетик
5 : 1
Хетафе
25.01.2021 25 янв. 2021 пн 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Атлетик
5
Хетафе
1
был в запасе
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 23:00
Атлетик
2 : 3
Барселона
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Атлетик
2
Барселона
3
был в запасе
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 16:00
Атлетик
1 : 0
Эльче
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 16:00
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Атлетик
1
Эльче
0
был в запасе
31.12.2020 31 дек. 2020 чт 16:00
Атлетик
0 : 1
Реал Сосьедад
31.12.2020 31 дек. 2020 чт 16:00
минуты: 85' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Атлетик
0
Реал Сосьедад
1
минуты: 85' - 90' / Испания. Примера, 16 тур
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 0:01
Вильярреал
1 : 1
Атлетик
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 0:01
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Вильярреал
1
Атлетик
1
был в запасе