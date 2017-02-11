Тано Боннин
№30
Защитник
Подписаться
Команда
Бухарест
Гражданство
Доминиканская Республика
Дата рождения
30 июня 1990 (30) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.02.2017 11 февр. 2017 сб 22:45
Осасуна
1 : 3
Реал
11.02.2017 11 февр. 2017 сб 22:45
минуты: 1' - 15'
Испания. Примера, 22 тур
Осасуна
1
Реал
3
минуты: 1' - 15' / Испания. Примера, 22 тур
05.02.2017 05 февр. 2017 вс 20:30
Реал Сосьедад
3 : 2
Осасуна
05.02.2017 05 февр. 2017 вс 20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Реал Сосьедад
3
Осасуна
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 21 тур
27.01.2017 27 янв. 2017 пт 22:45
Осасуна
1 : 1
Малага
27.01.2017 27 янв. 2017 пт 22:45
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Осасуна
1
Малага
1
был в запасе
22.01.2017 22 янв. 2017 вс 14:00
Осасуна
3 : 4
Севилья
22.01.2017 22 янв. 2017 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Осасуна
3
Севилья
4
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 19 тур
09.01.2017 09 янв. 2017 пн 22:45
Осасуна
3 : 3
Валенсия
09.01.2017 09 янв. 2017 пн 22:45
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Осасуна
3
Валенсия
3
был в запасе
18.12.2016 18 дек. 2016 вс 20:30
Депортиво
2 : 0
Осасуна
18.12.2016 18 дек. 2016 вс 20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Депортиво
2
Осасуна
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 16 тур
04.12.2016 04 дек. 2016 вс 20:30
Спортинг
3 : 1
Осасуна
04.12.2016 04 дек. 2016 вс 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Спортинг
3
Осасуна
1
был в запасе
27.11.2016 27 нояб. 2016 вс 18:15
Осасуна
0 : 3
Атлетико
10'
10'
10'
27.11.2016 27 нояб. 2016 вс 18:15
минуты: 1' - 45'
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
0
Атлетико
3
минуты: 1' - 45' / Испания. Примера, 13 тур
21.11.2016 21 нояб. 2016 пн 22:45
Леганес
2 : 0
Осасуна
21.11.2016 21 нояб. 2016 пн 22:45
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Леганес
2
Осасуна
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 12 тур
21.10.2016 21 окт. 2016 пт 21:45
Осасуна
1 : 2
Бетис
21.10.2016 21 окт. 2016 пт 21:45
был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
1
Бетис
2
был в запасе
17.10.2016 17 окт. 2016 пн 21:45
Эйбар
2 : 3
Осасуна
17.10.2016 17 окт. 2016 пн 21:45
был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Эйбар
2
Осасуна
3
был в запасе
01.10.2016 01 окт. 2016 сб 19:30
Осасуна
2 : 2
Лас-Пальмас
01.10.2016 01 окт. 2016 сб 19:30
минуты: 61' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
2
Лас-Пальмас
2
минуты: 61' - 90' / Испания. Примера, 7 тур
25.09.2016 25 сент. 2016 вс 19:30
Вильярреал
3 : 1
Осасуна
25.09.2016 25 сент. 2016 вс 19:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Вильярреал
3
Осасуна
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 6 тур
22.09.2016 22 сент. 2016 чт 21:00
Осасуна
1 : 2
Эспаньол
22.09.2016 22 сент. 2016 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Осасуна
1
Эспаньол
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 5 тур
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 17:00
Реал
5 : 2
Осасуна
75'
79'
75'
79'
75'
79'
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Реал
5
Осасуна
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 3 тур
27.08.2016 27 авг. 2016 сб 19:15
Осасуна
0 : 2
Реал Сосьедад
27.08.2016 27 авг. 2016 сб 19:15
был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Осасуна
0
Реал Сосьедад
2
был в запасе
19.08.2016 19 авг. 2016 пт 21:45
Малага
1 : 1
Осасуна
19.08.2016 19 авг. 2016 пт 21:45
был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Малага
1
Осасуна
1
был в запасе