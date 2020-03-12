Микаэл Сантос
№18
Нападающий
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Команда
Копенгаген
Гражданство
Уругвай
Дата рождения
13 марта 1993 (28) лет
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.03.2020 12 марта 2020 чт 20:55
Истанбул Башакшехир
1 : 0
Копенгаген
4'
4'
4'
12.03.2020 12 марта 2020 чт 20:55
минуты: 1' - 82'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Истанбул Башакшехир
1
Копенгаген
0
минуты: 1' - 82' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 23:00
Селтик
1 : 3
Копенгаген
51'
51'
51'
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 23:00
51'
минуты: 45' - 88'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Селтик
1
Копенгаген
3
минуты: 45' - 88' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 20:55
Копенгаген
1 : 1
Селтик
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 20:55
минуты: 1' - 73'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Копенгаген
1
Селтик
1
минуты: 1' - 73' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала