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Маланг Сарр
№32
Защитник
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Команда
Порту
Гражданство
Франция
Дата рождения
23 янв. 1999 (22) года
Рост
180
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
франция. лига 1
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2020/2021
13.04.2021
13 апр. 2021
вт
22:00
Челси
0 : 1
Порту
13.04.2021
13 апр. 2021
вт
22:00
был в запасе
Лига чемпионов Плей-офф, 1/4 финала
Челси
0
Порту
1
был в запасе
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
22:00
Порту
0 : 2
Челси
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
22:00
был в запасе
Лига чемпионов Плей-офф, 1/4 финала
Порту
0
Челси
2
был в запасе
09.03.2021
09 марта 2021
вт
23:00
Ювентус
3 : 2
Порту
09.03.2021
09 марта 2021
вт
23:00
минуты: 62' - 90'
Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала
Ювентус
3
Порту
2
минуты: 62' - 90' / Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала
17.02.2021
17 февр. 2021
ср
23:00
Порту
2 : 1
Ювентус
17.02.2021
17 февр. 2021
ср
23:00
был в запасе
Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала
Порту
2
Ювентус
1
был в запасе