Венсан Марсель
№34
Полузащитник
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Команда
Ницца
Гражданство
Франция
Дата рождения
9 апр. 1997 (24) года
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
03.02.2018 03 февр. 2018 сб 22:00
Ницца
0 : 1
Тулуза
03.02.2018 03 февр. 2018 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Ницца
0
Тулуза
1
был в запасе
27.01.2018 27 янв. 2018 сб 22:00
Метц
2 : 1
Ницца
27.01.2018 27 янв. 2018 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Метц
2
Ницца
1
был в запасе
21.01.2018 21 янв. 2018 вс 17:00
Ницца
1 : 0
Сент-Этьен
21.01.2018 21 янв. 2018 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Ницца
1
Сент-Этьен
0
был в запасе
11.08.2017 11 авг. 2017 пт 20:00
Ницца
1 : 2
Труа
11.08.2017 11 авг. 2017 пт 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Ницца
1
Труа
2
был в запасе
05.08.2017 05 авг. 2017 сб 21:00
Сент-Этьен
1 : 0
Ницца
05.08.2017 05 авг. 2017 сб 21:00
минуты: 46' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Сент-Этьен
1
Ницца
0
минуты: 46' - 90' / Франция. Лига 1, 1 тур