Николя Басен
№39
Защитник
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Команда
Метц
Гражданство
Франция
Дата рождения
22 июля 1998 (22) года
Рост
169
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
19.05.2018 19 мая 2018 сб 22:00
Метц
0 : 4
Бордо
19.05.2018 19 мая 2018 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 38 тур
Метц
0
Бордо
4
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 38 тур
12.05.2018 12 мая 2018 сб 22:00
Амьен
2 : 0
Метц
12.05.2018 12 мая 2018 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Амьен
2
Метц
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 37 тур
20.12.2017 20 дек. 2017 ср 22:50
Метц
3 : 0
Страсбур
20.12.2017 20 дек. 2017 ср 22:50
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Метц
3
Страсбур
0
был в запасе
16.12.2017 16 дек. 2017 сб 22:00
Монпелье
1 : 3
Метц
90'
90'
90'
16.12.2017 16 дек. 2017 сб 22:00
90'
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Монпелье
1
Метц
3
был в запасе
09.12.2017 09 дек. 2017 сб 22:00
Метц
1 : 1
Ренн
09.12.2017 09 дек. 2017 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Метц
1
Ренн
1
был в запасе
02.12.2017 02 дек. 2017 сб 22:00
Ницца
3 : 1
Метц
02.12.2017 02 дек. 2017 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Ницца
3
Метц
1
был в запасе
29.11.2017 29 нояб. 2017 ср 21:00
Метц
0 : 3
Марсель
15'
15'
15'
29.11.2017 29 нояб. 2017 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Метц
0
Марсель
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
25.11.2017 25 нояб. 2017 сб 22:00
Метц
0 : 2
Амьен
25.11.2017 25 нояб. 2017 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Метц
0
Амьен
2
был в запасе
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 22:00
Тулуза
0 : 0
Метц
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Тулуза
0
Метц
0
был в запасе
05.11.2017 05 нояб. 2017 вс 19:00
Метц
0 : 3
Лилль
05.11.2017 05 нояб. 2017 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Метц
0
Лилль
3
был в запасе
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 17:00
Лион
2 : 0
Метц
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Лион
2
Метц
0
был в запасе