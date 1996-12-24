Антони Мандре
№1
Вратарь
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Команда
Шоле
Гражданство
Франция
Дата рождения
25 дек. 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 21:00
Анжер
0 : 1
Брест
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0
Брест
1
был в запасе