Нанитамо Иконе
№10
Полузащитник
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Команда
Лилль
Гражданство
Франция
Дата рождения
2 мая 1998 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 22:00
Анжер
1 : 2
Лилль
23.05.2021 23 мая 2021 вс 22:00
минуты: 90' - 90'
Франция. Лига 1, 38 тур
Анжер
1
Лилль
2
минуты: 90' - 90' / Франция. Лига 1, 38 тур
16.05.2021 16 мая 2021 вс 22:00
Лилль
0 : 0
Сент-Этьен
16.05.2021 16 мая 2021 вс 22:00
минуты: 63' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Лилль
0
Сент-Этьен
0
минуты: 63' - 90' / Франция. Лига 1, 37 тур
07.05.2021 07 мая 2021 пт 22:00
Ланс
0 : 3
Лилль
07.05.2021 07 мая 2021 пт 22:00
минуты: 67' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Ланс
0
Лилль
3
минуты: 67' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
01.05.2021 01 мая 2021 сб 22:00
Лилль
2 : 0
Ницца
01.05.2021 01 мая 2021 сб 22:00
минуты: 75' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Лилль
2
Ницца
0
минуты: 75' - 90' / Франция. Лига 1, 35 тур
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 22:00
Лион
2 : 3
Лилль
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 22:00
минуты: 1' - 73'
Франция. Лига 1, 34 тур
Лион
2
Лилль
3
минуты: 1' - 73' / Франция. Лига 1, 34 тур
16.04.2021 16 апр. 2021 пт 22:00
Лилль
1 : 1
Монпелье
16.04.2021 16 апр. 2021 пт 22:00
минуты: 1' - 77'
Франция. Лига 1, 33 тур
Лилль
1
Монпелье
1
минуты: 1' - 77' / Франция. Лига 1, 33 тур
09.04.2021 09 апр. 2021 пт 22:00
Метц
0 : 2
Лилль
09.04.2021 09 апр. 2021 пт 22:00
минуты: 1' - 75'
Франция. Лига 1, 32 тур
Метц
0
Лилль
2
минуты: 1' - 75' / Франция. Лига 1, 32 тур
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 18:00
ПСЖ
0 : 1
Лилль
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
ПСЖ
0
Лилль
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 19:05
Монако
0 : 0
Лилль
14.03.2021 14 марта 2021 вс 19:05
минуты: 1' - 78'
Франция. Лига 1, 29 тур
Монако
0
Лилль
0
минуты: 1' - 78' / Франция. Лига 1, 29 тур
03.03.2021 03 марта 2021 ср 23:00
Лилль
2 : 0
Марсель
03.03.2021 03 марта 2021 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Лилль
2
Марсель
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 19:05
Лилль
1 : 1
Страсбур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 19:05
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Лилль
1
Страсбур
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 19:05
Лорьян
1 : 4
Лилль
59'
59'
59'
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 19:05
59'
минуты: 1' - 86'
Франция. Лига 1, 26 тур
Лорьян
1
Лилль
4
минуты: 1' - 86' / Франция. Лига 1, 26 тур
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 19:00
Лилль
0 : 0
Брест
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 19:00
минуты: 1' - 61'
Франция. Лига 1, 25 тур
Лилль
0
Брест
0
минуты: 1' - 61' / Франция. Лига 1, 25 тур
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 19:00
Нант
0 : 2
Лилль
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 19:00
минуты: 1' - 70'
Франция. Лига 1, 24 тур
Нант
0
Лилль
2
минуты: 1' - 70' / Франция. Лига 1, 24 тур
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 21:00
Бордо
0 : 3
Лилль
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Бордо
0
Лилль
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 19:00
Лилль
1 : 0
Дижон
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 19:00
минуты: 70' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Лилль
1
Дижон
0
минуты: 70' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 19:00
Ренн
0 : 1
Лилль
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 19:00
минуты: 61' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Ренн
0
Лилль
1
минуты: 61' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 19:00
Лилль
2 : 1
Реймс
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 19:00
минуты: 1' - 60'
Франция. Лига 1, 20 тур
Лилль
2
Реймс
1
минуты: 1' - 60' / Франция. Лига 1, 20 тур
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
Ним
0 : 1
Лилль
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Ним
0
Лилль
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 23:00
Лилль
1 : 2
Анжер
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Лилль
1
Анжер
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур