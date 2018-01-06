Антони Робич
№7
Полузащитник
Подписаться
Команда
Нанси
Гражданство
Франция
Дата рождения
5 марта 1986 (35) лет
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 23:00
Нанси
2 : 3
Лион
71'
71'
71'
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 23:00
71'
минуты: 1' - 90'
Франция. Кубок, 1/32 финала
Нанси
2
Лион
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Кубок, 1/32 финала