Лоик Пуе
№14
Полузащитник
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Команда
Ред Стар
Гражданство
Франция
Дата рождения
19 дек. 1988 (32) года
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.03.2018 17 марта 2018 сб 22:00
Анжер
3 : 0
Кан
17.03.2018 17 марта 2018 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Анжер
3
Кан
0
был в запасе
10.03.2018 10 марта 2018 сб 22:00
Бордо
0 : 0
Анжер
10.03.2018 10 марта 2018 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Бордо
0
Анжер
0
был в запасе
03.03.2018 03 марта 2018 сб 22:00
Анжер
3 : 0
Генгам
03.03.2018 03 марта 2018 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Анжер
3
Генгам
0
был в запасе
10.02.2018 10 февр. 2018 сб 22:00
Анжер
0 : 4
Монако
10.02.2018 10 февр. 2018 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Анжер
0
Монако
4
был в запасе
03.02.2018 03 февр. 2018 сб 22:00
Монпелье
2 : 1
Анжер
03.02.2018 03 февр. 2018 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Монпелье
2
Анжер
1
был в запасе
27.01.2018 27 янв. 2018 сб 22:00
Анжер
1 : 0
Амьен
27.01.2018 27 янв. 2018 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Анжер
1
Амьен
0
был в запасе
20.01.2018 20 янв. 2018 сб 22:00
Ренн
1 : 0
Анжер
20.01.2018 20 янв. 2018 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Ренн
1
Анжер
0
был в запасе
17.01.2018 17 янв. 2018 ср 21:00
Анжер
3 : 1
Труа
17.01.2018 17 янв. 2018 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Анжер
3
Труа
1
был в запасе
14.01.2018 14 янв. 2018 вс 19:00
Лион
1 : 1
Анжер
14.01.2018 14 янв. 2018 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Лион
1
Анжер
1
был в запасе
20.12.2017 20 дек. 2017 ср 22:50
Анжер
2 : 1
Дижон
20.12.2017 20 дек. 2017 ср 22:50
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Анжер
2
Дижон
1
был в запасе
02.12.2017 02 дек. 2017 сб 22:00
Монако
1 : 0
Анжер
02.12.2017 02 дек. 2017 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Монако
1
Анжер
0
был в запасе
25.11.2017 25 нояб. 2017 сб 22:00
Труа
3 : 0
Анжер
25.11.2017 25 нояб. 2017 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Труа
3
Анжер
0
был в запасе
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 22:00
Генгам
1 : 1
Анжер
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Генгам
1
Анжер
1
был в запасе
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 18:00
Анжер
1 : 1
Лилль
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Анжер
1
Лилль
1
был в запасе
20.08.2017 20 авг. 2017 вс 18:00
Марсель
1 : 1
Анжер
20.08.2017 20 авг. 2017 вс 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Марсель
1
Анжер
1
был в запасе