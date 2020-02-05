Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Игорь Акинфеев
Лионель Месси
Луис Суарес
Ибраима Конате
Эдинсон Кавани
Роберт Левандовски
Квинси Промес
Неймар Да Силва
Карим Бензема
Александр Головин
Испания
Россия
Франция
Нидерланды
Дания
Португалия
Польша
Словакия
Германия
Италия
Англия
Интер
Ювентус
Вильярреал
Манчестер Сити
Спартак
Крылья Советов
Челси
Зенит
Ахмат
Лилль
Локомотив
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Зинедин Зидан
Лига чемпионов
Интер
РПЛ
Евро-2020
Лига Европы
Испания
Россия
Криштиану Роналду
Ювентус
Игорь Акинфеев
Вильярреал
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Юссеф Айт Беннассер
№14
Полузащитник
Подписаться
Команда
Бордо
Гражданство
Марокко
Дата рождения
7 июля 1996 (24) года
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
05.02.2020
05 февр. 2020
ср
21:00
Брест
1 : 1
Бордо
05.02.2020
05 февр. 2020
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Брест
1
Бордо
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
23:00
Бордо
0 : 0
Марсель
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Бордо
0
Марсель
0
был в запасе
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
19:30
Бордо
1 : 2
Лион
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
19:30
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Бордо
1
Лион
2
был в запасе
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:00
Бордо
0 : 1
Страсбур
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Бордо
0
Страсбур
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
23:00
Марсель
3 : 1
Бордо
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Марсель
3
Бордо
1
был в запасе
03.12.2019
03 дек. 2019
вт
21:00
Бордо
6 : 0
Ним
03.12.2019
03 дек. 2019
вт
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Бордо
6
Ним
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
Реймс
1 : 1
Бордо
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Реймс
1
Бордо
1
был в запасе
08.11.2019
08 нояб. 2019
пт
22:45
Ницца
1 : 1
Бордо
08.11.2019
08 нояб. 2019
пт
22:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Ницца
1
Бордо
1
был в запасе
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
18:30
Лилль
3 : 0
Бордо
15'
15'
15'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
18:30
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
3
Бордо
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:00
Бордо
0 : 1
Сент-Этьен
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Бордо
0
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
21:00
Тулуза
1 : 3
Бордо
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Тулуза
1
Бордо
3
был в запасе
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
Амьен
1 : 3
Бордо
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Амьен
1
Бордо
3
был в запасе