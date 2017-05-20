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Тобиас Бадила
№21
Защитник
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Команда
Нанси
Гражданство
Франция
Дата рождения
12 мая 1993 (28) лет
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2016/2017
20.05.2017
20 мая 2017
сб
22:00
Нанси
3 : 1
Сент-Этьен
20.05.2017
20 мая 2017
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 38 тур
Нанси
3
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 38 тур
14.05.2017
14 мая 2017
вс
22:00
Дижон
2 : 0
Нанси
14.05.2017
14 мая 2017
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Дижон
2
Нанси
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 37 тур
06.05.2017
06 мая 2017
сб
21:00
Нанси
0 : 3
Монако
3'
3'
3'
06.05.2017
06 мая 2017
сб
21:00
3'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Нанси
0
Монако
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
21:00
Метц
2 : 1
Нанси
45'
45'
45'
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Метц
2
Нанси
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 35 тур
21.04.2017
21 апр. 2017
пт
21:45
Нанси
0 : 0
Марсель
21.04.2017
21 апр. 2017
пт
21:45
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Нанси
0
Марсель
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 34 тур
25.02.2017
25 февр. 2017
сб
22:00
Нанси
0 : 0
Тулуза
25.02.2017
25 февр. 2017
сб
22:00
минуты: 1' - 67'
Франция. Лига 1, 27 тур
Нанси
0
Тулуза
0
минуты: 1' - 67' / Франция. Лига 1, 27 тур
21.02.2017
21 февр. 2017
вт
20:30
Кан
1 : 0
Нанси
21.02.2017
21 февр. 2017
вт
20:30
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Кан
1
Нанси
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
18.02.2017
18 февр. 2017
сб
22:00
Анжер
1 : 0
Нанси
18.02.2017
18 февр. 2017
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Анжер
1
Нанси
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
11.02.2017
11 февр. 2017
сб
22:00
Нанси
0 : 3
Монпелье
39'
39'
39'
11.02.2017
11 февр. 2017
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Нанси
0
Монпелье
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
08.02.2017
08 февр. 2017
ср
21:00
Лион
4 : 0
Нанси
08.02.2017
08 февр. 2017
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Лион
4
Нанси
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
14.01.2017
14 янв. 2017
сб
22:00
Нанси
1 : 0
Бастия
14.01.2017
14 янв. 2017
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Нанси
1
Бастия
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
21.12.2016
21 дек. 2016
ср
22:50
Сент-Этьен
0 : 0
Нанси
21.12.2016
21 дек. 2016
ср
22:50
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Сент-Этьен
0
Нанси
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
22:00
Нанси
2 : 0
Анжер
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Нанси
2
Анжер
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
04.12.2016
04 дек. 2016
вс
19:00
Марсель
3 : 0
Нанси
24'
24'
24'
04.12.2016
04 дек. 2016
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Марсель
3
Нанси
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
21:00
Нанси
4 : 0
Метц
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Нанси
4
Метц
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
22:00
Монпелье
0 : 0
Нанси
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Монпелье
0
Нанси
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
22:00
Нанси
1 : 0
Дижон
77'
77'
77'
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
22:00
77'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Нанси
1
Дижон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
19:00
Монако
6 : 0
Нанси
79'
79'
79'
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Монако
6
Нанси
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
21:00
Нанси
2 : 0
Кан
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Нанси
2
Кан
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
21:00
Бордо
1 : 1
Нанси
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Бордо
1
Нанси
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
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