Александре Мене
№30
Вратарь
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Команда
Нанси
Гражданство
Франция
Дата рождения
5 июля 1996 (24) года
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.01.2017 14 янв. 2017 сб 22:00
Нанси
1 : 0
Бастия
14.01.2017 14 янв. 2017 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Нанси
1
Бастия
0
был в запасе
17.12.2016 17 дек. 2016 сб 22:00
Тулуза
1 : 1
Нанси
17.12.2016 17 дек. 2016 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Тулуза
1
Нанси
1
был в запасе
10.12.2016 10 дек. 2016 сб 22:00
Нанси
2 : 0
Анжер
10.12.2016 10 дек. 2016 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Нанси
2
Анжер
0
был в запасе