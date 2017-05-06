Йоанн Ривьер
№7
Нападающий
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
18 авг. 1984 (36) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.05.2017 06 мая 2017 сб 21:00
Генгам
4 : 0
Дижон
06.05.2017 06 мая 2017 сб 21:00
минуты: 73' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Генгам
4
Дижон
0
минуты: 73' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
30.04.2017 30 апр. 2017 вс 18:00
Дижон
0 : 0
Бордо
30.04.2017 30 апр. 2017 вс 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Дижон
0
Бордо
0
был в запасе
22.04.2017 22 апр. 2017 сб 21:00
Дижон
3 : 2
Анжер
22.04.2017 22 апр. 2017 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Дижон
3
Анжер
2
был в запасе
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 22:00
Монако
2 : 1
Дижон
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 22:00
минуты: 88' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Монако
2
Дижон
1
минуты: 88' - 90' / Франция. Лига 1, 33 тур
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 21:00
Дижон
1 : 2
Бастия
89'
89'
89'
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 21:00
минуты: 81' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Дижон
1
Бастия
2
минуты: 81' - 90' / Франция. Лига 1, 32 тур
04.03.2017 04 марта 2017 сб 22:00
Дижон
0 : 1
Ницца
04.03.2017 04 марта 2017 сб 22:00
минуты: 90' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Дижон
0
Ницца
1
минуты: 90' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
11.02.2017 11 февр. 2017 сб 22:00
Дижон
2 : 0
Кан
11.02.2017 11 февр. 2017 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Дижон
2
Кан
0
был в запасе
14.01.2017 14 янв. 2017 сб 22:00
Монпелье
1 : 1
Дижон
14.01.2017 14 янв. 2017 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Монпелье
1
Дижон
1
был в запасе
21.12.2016 21 дек. 2016 ср 22:50
Дижон
2 : 0
Тулуза
21.12.2016 21 дек. 2016 ср 22:50
минуты: 90' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Дижон
2
Тулуза
0
минуты: 90' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
18.12.2016 18 дек. 2016 вс 17:00
Ницца
2 : 1
Дижон
18.12.2016 18 дек. 2016 вс 17:00
минуты: 89' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Ницца
2
Дижон
1
минуты: 89' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
10.12.2016 10 дек. 2016 сб 16:30
Дижон
1 : 2
Марсель
10.12.2016 10 дек. 2016 сб 16:30
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Дижон
1
Марсель
2
был в запасе
29.11.2016 29 нояб. 2016 вт 23:00
Дижон
1 : 1
Монако
20'
20'
20'
29.11.2016 29 нояб. 2016 вт 23:00
минуты: 1' - 58'
Франция. Лига 1, 15 тур
Дижон
1
Монако
1
минуты: 1' - 58' / Франция. Лига 1, 15 тур
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 22:00
Бордо
3 : 2
Дижон
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Бордо
3
Дижон
2
был в запасе
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 22:00
Нанси
1 : 0
Дижон
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 22:00
минуты: 85' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Нанси
1
Дижон
0
минуты: 85' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 22:00
Дижон
3 : 3
Генгам
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 22:00
минуты: 79' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Дижон
3
Генгам
3
минуты: 79' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
29.10.2016 29 окт. 2016 сб 21:00
Бастия
0 : 0
Дижон
29.10.2016 29 окт. 2016 сб 21:00
минуты: 83' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Бастия
0
Дижон
0
минуты: 83' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
22.10.2016 22 окт. 2016 сб 21:00
Дижон
1 : 0
Лорьян
22.10.2016 22 окт. 2016 сб 21:00
минуты: 90' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Дижон
1
Лорьян
0
минуты: 90' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
16.10.2016 16 окт. 2016 вс 18:00
Сент-Этьен
1 : 1
Дижон
16.10.2016 16 окт. 2016 вс 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Сент-Этьен
1
Дижон
1
был в запасе
01.10.2016 01 окт. 2016 сб 21:00
Дижон
3 : 3
Монпелье
90'
90'
90'
01.10.2016 01 окт. 2016 сб 21:00
90'
минуты: 67' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Дижон
3
Монпелье
3
минуты: 67' - 90' / Франция. Лига 1, 8 тур
24.09.2016 24 сент. 2016 сб 21:00
Дижон
3 : 0
Ренн
24.09.2016 24 сент. 2016 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Дижон
3
Ренн
0
был в запасе