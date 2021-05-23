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Жордан Мари
№14
Полузащитник
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Команда
Дижон
Гражданство
Франция
Дата рождения
29 сент. 1991 (29) лет
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
23.05.2021
23 мая 2021
вс
22:00
Сент-Этьен
0 : 1
Дижон
23.05.2021
23 мая 2021
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 38 тур
Сент-Этьен
0
Дижон
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 38 тур
16.05.2021
16 мая 2021
вс
22:00
Дижон
0 : 4
Нант
27'
27'
27'
16.05.2021
16 мая 2021
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Дижон
0
Нант
4
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 37 тур
09.05.2021
09 мая 2021
вс
16:00
Анжер
3 : 0
Дижон
09.05.2021
09 мая 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 70'
Франция. Лига 1, 36 тур
Анжер
3
Дижон
0
минуты: 1' - 70' / Франция. Лига 1, 36 тур
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
Дижон
1 : 5
Метц
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Дижон
1
Метц
5
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 35 тур
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
16:00
Ренн
5 : 1
Дижон
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Ренн
5
Дижон
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 34 тур
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
16:00
Дижон
2 : 0
Ницца
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Дижон
2
Ницца
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 33 тур
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
18:05
Монако
3 : 0
Дижон
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
18:05
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Монако
3
Дижон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 32 тур
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
22:00
Марсель
2 : 0
Дижон
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Марсель
2
Дижон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
Дижон
0 : 1
Реймс
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Дижон
0
Реймс
1
был в запасе
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
Дижон
1 : 3
Бордо
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Дижон
1
Бордо
3
был в запасе
03.03.2021
03 марта 2021
ср
21:00
Брест
3 : 1
Дижон
03.03.2021
03 марта 2021
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Брест
3
Дижон
1
был в запасе
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
19:00
Дижон
0 : 4
ПСЖ
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
19:00
минуты: 71' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Дижон
0
ПСЖ
4
минуты: 71' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
17:00
Ланс
2 : 1
Дижон
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 46'
Франция. Лига 1, 26 тур
Ланс
2
Дижон
1
минуты: 1' - 46' / Франция. Лига 1, 26 тур
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
17:00
Дижон
0 : 2
Ним
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Дижон
0
Ним
2
был в запасе
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:00
Монпелье
4 : 2
Дижон
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Монпелье
4
Дижон
2
был в запасе
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:00
Дижон
0 : 1
Лион
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:00
минуты: 80' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Дижон
0
Лион
1
минуты: 80' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
19:00
Лилль
1 : 0
Дижон
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
19:00
минуты: 1' - 67'
Франция. Лига 1, 22 тур
Лилль
1
Дижон
0
минуты: 1' - 67' / Франция. Лига 1, 22 тур
27.01.2021
27 янв. 2021
ср
23:00
Лорьян
3 : 2
Дижон
27.01.2021
27 янв. 2021
ср
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Лорьян
3
Дижон
2
был в запасе
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:00
Дижон
1 : 1
Страсбур
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Дижон
1
Страсбур
1
был в запасе
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
Дижон
0 : 0
Марсель
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Дижон
0
Марсель
0
был в запасе
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