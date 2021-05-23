Фуад Чафик
№26
Защитник
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Команда
Дижон
Гражданство
Марокко
Дата рождения
16 окт. 1986 (34) года
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 22:00
Сент-Этьен
0 : 1
Дижон
23.05.2021 23 мая 2021 вс 22:00
минуты: 1' - 78'
Франция. Лига 1, 38 тур
Сент-Этьен
0
Дижон
1
минуты: 1' - 78' / Франция. Лига 1, 38 тур
16.05.2021 16 мая 2021 вс 22:00
Дижон
0 : 4
Нант
16.05.2021 16 мая 2021 вс 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Дижон
0
Нант
4
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 37 тур
09.05.2021 09 мая 2021 вс 16:00
Анжер
3 : 0
Дижон
09.05.2021 09 мая 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Анжер
3
Дижон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
Дижон
1 : 5
Метц
71'
71'
71'
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
71'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Дижон
1
Метц
5
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 35 тур
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 16:00
Ренн
5 : 1
Дижон
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Ренн
5
Дижон
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 34 тур
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 16:00
Дижон
2 : 0
Ницца
50'
19'
50'
19'
50'
19'
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 16:00
50'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Дижон
2
Ницца
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 33 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 18:05
Монако
3 : 0
Дижон
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 18:05
минуты: 85' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Монако
3
Дижон
0
минуты: 85' - 90' / Франция. Лига 1, 32 тур
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 22:00
Марсель
2 : 0
Дижон
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Марсель
2
Дижон
0
был в запасе
21.03.2021 21 марта 2021 вс 17:00
Дижон
0 : 1
Реймс
21.03.2021 21 марта 2021 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Дижон
0
Реймс
1
был в запасе
14.03.2021 14 марта 2021 вс 17:00
Дижон
1 : 3
Бордо
14.03.2021 14 марта 2021 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Дижон
1
Бордо
3
был в запасе
03.03.2021 03 марта 2021 ср 21:00
Брест
3 : 1
Дижон
03.03.2021 03 марта 2021 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Брест
3
Дижон
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 19:00
Дижон
0 : 4
ПСЖ
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Дижон
0
ПСЖ
4
был в запасе
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 17:00
Ланс
2 : 1
Дижон
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 73' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Ланс
2
Дижон
1
минуты: 73' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 17:00
Монпелье
4 : 2
Дижон
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 64' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Монпелье
4
Дижон
2
минуты: 64' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:00
Дижон
0 : 1
Лион
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Дижон
0
Лион
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 19:00
Лилль
1 : 0
Дижон
90'
90'
90'
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 19:00
минуты: 67' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Лилль
1
Дижон
0
минуты: 67' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
27.01.2021 27 янв. 2021 ср 23:00
Лорьян
3 : 2
Дижон
27.01.2021 27 янв. 2021 ср 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Лорьян
3
Дижон
2
был в запасе
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 17:00
Дижон
1 : 1
Страсбур
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Дижон
1
Страсбур
1
был в запасе
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
Дижон
0 : 0
Марсель
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Дижон
0
Марсель
0
был в запасе
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 23:00
Реймс
0 : 0
Дижон
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Реймс
0
Дижон
0
был в запасе