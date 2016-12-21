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Кентен Бернар
№3
Защитник
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Команда
Осер
Гражданство
Франция
Дата рождения
7 июля 1989 (31) год
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2016/2017
21.12.2016
21 дек. 2016
ср
22:50
Дижон
2 : 0
Тулуза
21.12.2016
21 дек. 2016
ср
22:50
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Дижон
2
Тулуза
0
был в запасе
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
16:30
Дижон
1 : 2
Марсель
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Дижон
1
Марсель
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
02.12.2016
02 дек. 2016
пт
22:45
Кан
3 : 3
Дижон
02.12.2016
02 дек. 2016
пт
22:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Кан
3
Дижон
3
был в запасе
29.11.2016
29 нояб. 2016
вт
23:00
Дижон
1 : 1
Монако
29.11.2016
29 нояб. 2016
вт
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Дижон
1
Монако
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
22:00
Нанси
1 : 0
Дижон
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Нанси
1
Дижон
0
был в запасе
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
22:00
Дижон
3 : 3
Генгам
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Дижон
3
Генгам
3
был в запасе
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
21:00
Бастия
0 : 0
Дижон
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Бастия
0
Дижон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
21:00
Дижон
1 : 0
Лорьян
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Дижон
1
Лорьян
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
16.10.2016
16 окт. 2016
вс
18:00
Сент-Этьен
1 : 1
Дижон
79'
79'
79'
16.10.2016
16 окт. 2016
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Сент-Этьен
1
Дижон
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур
01.10.2016
01 окт. 2016
сб
21:00
Дижон
3 : 3
Монпелье
01.10.2016
01 окт. 2016
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Дижон
3
Монпелье
3
был в запасе
24.09.2016
24 сент. 2016
сб
21:00
Дижон
3 : 0
Ренн
24.09.2016
24 сент. 2016
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Дижон
3
Ренн
0
был в запасе
27.08.2016
27 авг. 2016
сб
18:00
Дижон
4 : 2
Лион
27.08.2016
27 авг. 2016
сб
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Дижон
4
Лион
2
был в запасе
20.08.2016
20 авг. 2016
сб
21:00
Лилль
1 : 0
Дижон
20.08.2016
20 авг. 2016
сб
21:00
минуты: 77' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Лилль
1
Дижон
0
минуты: 77' - 90' / Франция. Лига 1, 2 тур