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Коронавирус
Диксон Нвакаеме
№11
Нападающий
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Команда
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
21 апр. 1986 (35) лет
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
Сезон:
2016/2017
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
22:00
Анжер
2 : 1
Метц
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Анжер
2
Метц
1
был в запасе
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
19:00
Сент-Этьен
2 : 1
Анжер
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
19:00
минуты: 78' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Сент-Этьен
2
Анжер
1
минуты: 78' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
21:00
Анжер
0 : 0
Тулуза
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
21:00
минуты: 83' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0
Тулуза
0
минуты: 83' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
02.10.2016
02 окт. 2016
вс
16:00
Анжер
1 : 1
Марсель
02.10.2016
02 окт. 2016
вс
16:00
минуты: 81' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
1
Марсель
1
минуты: 81' - 90' / Франция. Лига 1, 8 тур
24.09.2016
24 сент. 2016
сб
21:00
Монако
2 : 1
Анжер
76'
75'
76'
75'
76'
75'
24.09.2016
24 сент. 2016
сб
21:00
76'
минуты: 71' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Монако
2
Анжер
1
минуты: 71' - 90' / Франция. Лига 1, 7 тур
21.09.2016
21 сент. 2016
ср
20:00
Анжер
2 : 1
Кан
21.09.2016
21 сент. 2016
ср
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
2
Кан
1
был в запасе
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
21:00
Бордо
0 : 1
Анжер
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Бордо
0
Анжер
1
был в запасе
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
21:00
Анжер
3 : 1
Дижон
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
21:00
минуты: 70' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Анжер
3
Дижон
1
минуты: 70' - 90' / Франция. Лига 1, 4 тур
13.08.2016
13 авг. 2016
сб
21:00
Монпелье
1 : 0
Анжер
13.08.2016
13 авг. 2016
сб
21:00
минуты: 71' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Монпелье
1
Анжер
0
минуты: 71' - 90' / Франция. Лига 1, 1 тур