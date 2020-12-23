Поль Делекруа
№1
Вратарь
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Команда
Метц
Гражданство
Франция
Дата рождения
14 окт. 1988 (32) года
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 21:00
Ренн
1 : 0
Метц
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Ренн
1
Метц
0
был в запасе