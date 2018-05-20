Файз Селемани
№10
Защитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
17 нояб. 1993 (27) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.05.2018 20 мая 2018 вс 20:00
Аяччо
2(5) : 2(3)
Гавр
20.05.2018 20 мая 2018 вс 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1 Плей-офф за место в Лиге 1, 1/2 финала
Аяччо
2(5)
Гавр
2(3)
был в запасе